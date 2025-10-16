Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – τα κινητά των υπόπτων «μιλούν»

Η υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας παίρνει νέα τροπή, καθώς οι αστυνομικές Aρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των γεγονότων μέσα από ένα «τρίγωνο επικοινωνίας» που αποκαλύπτεται μέσα από τις τηλεφωνικές κλήσεις των υπόπτων.

Τα κινητά τηλέφωνα των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί, αλλά και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το έγκλημα, αναμένεται να ρίξουν φως στον ρόλο καθενός. Την ίδια ώρα, δύο ακόμη πρόσωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς φέρονται να σχετίζονται με την αλυσίδα επικοινωνίας που προηγήθηκε της διπλής δολοφονίας.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, ένας 22χρονος με ελληνική και βρετανική καταγωγή, συνελήφθη την Τρίτη και σύμφωνα με τον δικηγόρο του Δημήτρη Γκαβέλα, «επιβεβαιώνει την αρχική του θέση ότι δεν έφερε όπλο και δεν πυροβόλησε ο ίδιος».

Oπως υποστηρίζει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο νεαρός έμεινε εκτός του χώρου του εγκλήματος και περίμενε στο δίκυκλο. Ωστόσο, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο ανιψιός του 68χρονου θύματος, τον έχει αναγνωρίσει ως τον δράστη που μπήκε στο κάμπινγκ και πυροβόλησε.

Η ταυτοποίησή του βασίστηκε στη χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησε μετά τη Φοινικούντα μέχρι την Καλλιθέα, όπου κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν δύο ημέρες μετά να επιστρέφει και να απομακρύνεται με το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν τη νύχτα του φονικού.

Το τηλέφωνο του φερόμενου φυσικού αυτουργού έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές και αναλύεται, σε αντίθεση με εκείνο του συγκατηγορούμενού του, που φέρεται ως ηθικός αυτουργός.

Ο δεύτερος 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε οικειοθελώς, ισχυρίστηκε ότι το κινητό του «βράχηκε» και το πέταξε σε υπόνομο λίγο μετά το έγκλημα. Οι αστυνομικοί όμως διαπίστωσαν ότι το τηλέφωνο εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και στη συνέχεια, στην Καλλιθέα, έπαψε ξαφνικά να λειτουργεί – γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι το κατέστρεψε σκόπιμα για να σβήσει τα ίχνη του.

Παρά τους ισχυρισμούς του ότι το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο αλλά προϊόν εκβιασμού για χρήματα, οι Αρχές θεωρούν πως η δολοφονία ήταν οργανωμένη. Ο ίδιος φέρεται να επικαλέστηκε ως κίνητρο μια παλαιότερη σεξουαλική κακοποίηση από τον 68χρονο επιχειρηματία, ισχυρισμός που εξετάζεται με προσοχή.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου δείχνουν ότι λίγο πριν τη δολοφονία ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός πραγματοποίησε δύο κλήσεις – μία από αυτές σε άτομο που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής «τρίτου προσώπου» που ενδεχομένως γνώριζε ή συνέδραμε στο σχέδιο.

Οι δύο κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται για τον ρόλο τους στη διπλή δολοφονία. Οι Αρχές έχουν διαπιστώσει ότι έφτασαν μαζί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του ΕΡΤnews.

Eνα λεπτό αργότερα, ο ένας εισήλθε και εκτέλεσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη, φίλο του θύματος. Ακολούθως, αποχώρησαν μαζί, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω χωρίστηκαν. Η διαδρομή του φερόμενου εκτελεστή έχει πλήρως καταγραφεί από την ΕΛ.ΑΣ., όμως η πορεία του δεύτερου παραμένει θολή.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε ισχυρίζεται πως, μετά από διαπληκτισμό με τον φίλο του, μπήκε στη θάλασσα και κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, απ’ όπου την επόμενη μέρα πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα. Η εκδοχή αυτή θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη από τους αστυνομικούς και εξετάζεται ενδελεχώς.

Παράλληλα, η οικογένεια του 68χρονου επιχειρηματία ζητά αναπαράσταση του εγκλήματος στον τόπο της δολοφονίας, παρουσία των αυτοπτών μαρτύρων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι και τα κίνητρα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγιώτης Νταής, δήλωσε πως οι συγγενείς του θύματος «αντιδρούν στη σπίλωση της μνήμης του επιχειρηματία» και ζητούν «πλήρη διαλεύκανση χωρίς σκιές και προσχηματικές δικαιολογίες».

Η έρευνα συνεχίζεται με τα κινητά τηλέφωνα και τις επικοινωνίες να θεωρούνται το κλειδί για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας πίσω από ένα έγκλημα που συγκλονίζει τη Μεσσηνία και φέρνει στο φως ένα δίκτυο μυστικών, αντιφάσεων και βίας.

