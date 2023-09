Νάπολη: Ηφαίστειο-γίγας «απειλεί» με έκρηξη – και δεν είναι ο Βεζούβιος

Η ανησυχία αυξάνεται για τον κίνδυνο έκρηξης σε μια εκτεταμένη ηφαιστειακή περιοχή κοντά στη Νάπολη μετά τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων 40 ετών, που σημειώθηκε την Τετάρτη.

Οι ειδικοί μάλιστα προειδοποιούν ότι το μέγεθος και οι επιπτώσεις της θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι αντίστοιχο συμβάν στον Βεζούβιο.

Η σεισμική δραστηριότητα στα Φλεγραία Πεδία (Campi Flegrei), ένα σύνολο αρχαίων ηφαιστειακών κρατήρων –όπου κατά τη μυθολογία, ο Ηρακλής σκότωσε τους Γίγαντες– έχει ενταθεί τον τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, περισσότερες από 80 δονήσεις σημειώθηκαν στην περιοχή με τη μεγαλύτερη στα 4,2 Ρίχτερ.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεισμική δραστηριότητα έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, προς το παρόν δεν βλέπουμε τέλος», δήλωσε ο Κάρλο Ντολιόνι, πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) της Ιταλίας.

Ο ίδιος είπε ότι το καλύτερο σενάριο θα ήταν να σταματήσει η δραστηριότητα, όπως έγινε μετά από μια μακρά περίοδο αναταραχής στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ το χειρότερο θα ήταν μια ηφαιστειακή έκρηξη παρόμοια με την τελευταία του 1538, η οποία δημιούργησε μια σειρά από μικρούς λόφους και κρατήρες.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί», δήλωσε. «Σε περίπτωση έκρηξης, δεν ξέρουμε πότε και πού θα μπορούσε να συμβεί. Όσο μικρή και αν είναι, θα προκαλούσε κοινωνική αναταραχή».

Η περιοχή φιλοξενεί τουλάχιστον 360.000 ανθρώπους σε επτά τοποθεσίες που κινδυνεύουν από πιθανή έκρηξη, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος της Νάπολης.

Σε αντίθεση με το κοντινό κωνικό όρος Βεζούβιος, η μεγάλη έκρηξη του οποίου το 79 μ.Χ. κατέστρεψε τις αρχαίες ρωμαϊκές πόλεις Πομπηία και Ηράκλειο, τα Φλεγραία Πεδία είναι μια καλντέρα διαμέτρου περίπου 13 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μία κοιλότητα, πολύ πιο ενεργή από τον Βεζούβιο, που σχηματίστηκε πριν από 39.000 χρόνια μετά από έκρηξη η οποία την άδειασε από μάγμα.

Χιλιάδες μικροί σεισμοί από τη δεκαετία του 1950 έχουν αποδυναμώσει την καλντέρα, τη λεκάνη στην κορυφή του ηφαιστείου, καθώς η πίεση κάτω από αυτήν αυξάνεται, ωριμάζοντας τις συνθήκες για μια ρήξη, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από κοινού από ακαδημαϊκούς του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας και του University College του Λονδίνου (UCL) τον Ιούνιο.

Have you ever heard about the #campiFlegrei in Italy???

No? You will soon know 🙄

This #supervolcano will #erupt sooner than everybody can imagine… 🙄

Maybe a matter of months or a few years.

If so, all the actual problems in the world will no longer be relevant 🤷‍♂️ pic.twitter.com/5ujeLsL69l

— Stable Plague (@KING_sez) September 24, 2023