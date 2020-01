Μητσοτάκης σε Τραμπ: Η συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση

Σχεδόν δύο 24ωρα μετά την άφιξή του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε η ώρα της κρίσιμης συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και δεν ήταν μια απλή, ούτε μια εύκολη συνάντηση.

Ο Πρωθυπουργός ήθελε να προτάξει τα ελληνοτουρκικά, αλλά η ατζέντα είχε αλλάξει δραματικά μετά τη -με εντολή Τραμπ- δολοφονία του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί (εδώ). Και αυτό φάνηκε με τον καταιγισμό των ερωτήσεων όταν οι δύο ηγέτες βρέθηκαν μπροστά στις κάμερες: από τις 14 μόλις οι δύο αφορούσαν την Ελλάδα, ενώ οι εννέα είχαν να κάνουν με την κρίση στο Ιράν και άλλες δύο για την παραπομπή του αμερικανού προέδρου.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης έθεσε στον συνομιλητή του αυτό που ήθελε. Τόνισε το πρόβλημα με την τουρκική προκλητικότητα και τον αποσταθεροποιητικό ρόλο που παίζει η πρόσφατη συμφωνία Ερντογάν – Αλ Σάραζ για την οριοθέτηση ΑΟΖ, διακόπτοντας μάλιστα το λογίδριο Τραμπ, και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Οπως μετέφεραν κυβερνητικές πηγές, σε αυτές του τις δηλώσεις ο Πρωθυπουργός συνάντησε την «κατανόηση» του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Αθήνα πάντως δεν έλαβε κάποιο σαφές μήνυμα καταδίκης από την πλευρά του Τραμπ, αλλά δεν αναμέναμε και κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τον μοναδικό ηγέτη που ενημέρωσε προσωπικά ο Τραμπ για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί ήταν τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ όλοι οι άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ ενημερώθηκαν σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών (η δραματική αλλαγή της ατζέντας που λέγαμε).

Και ο Τραμπ πήρε αυτό που ήθελε. Η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μιας μοίρας νέων μαχητικών F35, την χρησιμότητα των οποίων πάντως πολλοί στρατιωτικοί αμφισβητούν, καθώς πρόκειται για αμιγώς επιθετικά αεροσκάφη που δεν συμβαδίζουν με το αμυντικό-αποτρεπτικό δόγμα της Ελλάδας.

«Επιβεβαιώθηκε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο καλύτερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες. Ο Τραμπ έχει πλέον μια ξεκάθαρη εικόνα για τη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή μας και ότι η Ελλάδα είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος» σχολίασε μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, σε παρέμβασή του στο κανάλι One TV.

Ως προς τα F35, o κ. Πέτσας εξήγησε ότι αυτά θα αποκτηθούν αφού πρώτα τελειώσει η αναβάθμιση των F16, άρα μετά το 2024-25. «Οι διαπραγματεύσεις θα κρατήσουν έναν με ενάμιση χρόνο» σημείωσε.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ο Πρωθυπουργός έφθασε στο Λευκό Οίκο λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος), συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του, Μελάνια.

Μόλις οι Τραμπ και Μητσοτάκης κάθισαν στις πολυθρόνες του Οβάλ Γραφείου οι δημοσιογράφοι άρχισαν να ρωτούν.

Αρχικά ο Τραμπ δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων με δεδομένο ότι είχε ανακοινωθεί ότι δεν θα είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα μετά τη συνάντηση, αφού δεν θα υπήρχε συνέντευξη Τύπου.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στην κρίση με το Ιράν μπροστά στις κάμερες, υπεραμυνόμενος της απόφασής του να προχωρήσει στην εξόντωση του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Η συμφωνία Τουρκίας -Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση», δήλωσε ο έλληνας Πρωθυπουργός μπροστά στις κάμερες, διακόπτοντας ουσιαστικά τον συνομιλητή του και επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αναμένει την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ανέφερε επίσης ο κ. Μητσοτάκης πως η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος και πως οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε αυτήν ιδίως σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως η ανατολική Μεσόγειος.

Στη γεωστρατηγική σημασία και στην ιστορία της Ελλάδας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκινώντας τη συζήτησή του με τον κ. Μητσοτάκη.

Καλωσορίζοντάς τον, ο Τραμπ είπε: «Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον έλληνα Πρωθυπουργό και την πρώτη κυρία της Ελλάδας, επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε».

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τις χαρακτήρισε «εκπληκτικές» και σημείωσε πως είναι στενότερες παρά ποτέ.

Ειδική αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα.

«Η Ελλάδα και η ανάκαμψή της αποτελούν μια τεράστια επιτυχία» υπογράμμισε ο αμερικανός πρόεδρος.

President @realDonaldTrump spoke to the press at the top of his meeting with Prime Minister @kmitsotakis of Greece—a nation that has made a tremendous economic comeback! pic.twitter.com/aJEopAgr8d

— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2020