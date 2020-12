Μενέντεζ: Δικαιωμένος για τις κυρώσεις στην Τουρκία έστω 17 μήνες μετά

Απόλυτα δικαιωμένος από την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για τους S-400 δήλωσε ο αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, έστω και αν χρειάστηκαν 17 μήνες μετά την απόκτηση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος από τον Ερντογάν, για να ληφθεί η απόφαση της Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ ξεκαθάρισε πως δεν ανησυχεί για τις απειλές της Αγκυρας περί αντιποίνων, καθώς «οποιαδήποτε πιθανή απάντηση της Τουρκίας θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και τελικά θα πλήξει την ίδια».

Μιλώντας στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής εξέφρασε την ικανοποίησή του που έστω και καθυστερημένα η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιλήφθηκε αυτό που είχαν αντιληφθεί εδώ και καιρό, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι: ότι η Τουρκία θα έπρεπε να είχε τιμωρηθεί ακριβώς την ημέρα που παρέλαβε τους S 400, κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο, ούτε τόσο χρονοβόρο».

Οπως υπογράμμισε, η Τουρκία όχι μόνο παρέλαβε το ρωσικό σύστημα, αλλά αγνόησε και όλες τις αμερικανικές προειδοποιήσεις και προχώρησε στην ενεργοποίησή του, δοκιμάζοντάς το εναντίον αμερικανικής κατασκευής F16.

.@SenatorMenendez feels “vindicated that the administration finally accepted reality and imposed sanctions on Turkey/this shouldn’t have been difficult/we offered Turkey off-ramps they rejected them/I am particularly interested in enforcement of prohibition on US export licenses” pic.twitter.com/YSNHrGHJmK

— Lena Argiri (@lenaargiri) December 15, 2020