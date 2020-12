ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο βασιλιάς του Μιλγουόκι

Το μεγαλύτερο συμβόλαιο για το μεγαλύτερο αστέρι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Μιλγουόκι Μπακς για πέντε ακόμη χρόνια. Μια απόφαση που μεταφράζεται με τις λέξεις «supermax contract», δηλαδή 228,2 εκατομμύρια δολάρια (τα οποία με διάφορα μπόνους στόχων και χορηγών μπορεί να αγγίξουν τα 250 εκατ.). Διόλου άσχημα, ε, τι λέτε;

Την συμφωνία ανακοίνωσε ο ίδιος ο δις πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος με ποστ στο Twitter.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020