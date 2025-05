Ζελένσκι: Δίκαιη η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες, ως μια «πραγματικά ισότιμη και δίκαιη» συμφωνία.

Σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, ο ηγέτης της Ουκρανίας είπε πως οι εκπρόσωποι της χώρας του έκαναν καλή δουλεία στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την αμερικανική πλευρά.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ότι «η συμφωνία άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και είναι τώρα πραγματικά μια ισότιμη εταιρική σχέση. Μια εταιρική σχέση που δημιουργεί ευκαιρίες για σημαντικές επενδύσεις στην Ουκρανία, καθώς και για σημαντικό εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών της Ουκρανίας και, εξίσου σημαντικό, των νομικών πρακτικών της».

Ο Ζελένσι αναφέρει ότι δεν προβλέπεται κανένα χρέος. «Προβλέπεται η δημιουργία ενός Ταμείου Ανασυγκρότησης το οποίο θα επενδύσει στην Ουκρανία και θα παράγει αποδόσεις στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει κοινή εργασία με την Αμερική, με βάση δίκαιους όρους, που επιτρέπουν τόσο στην Ουκρανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας υποστηρίζουν στην άμυνά μας, να κερδίσουν χρήματα σε συνεργασία».

Στη δήλωσή του ο ουκρανός πρόεδρος αφήνει να εννοηθεί πως το τελικό «ναι» αποφασίστηκε στη διάρκεια της συνάντησης που ο ίδιος είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Βατικανό, όπου αμφότεροι βρέθηκαν για την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συζητήσαμε την ετοιμότητά μας να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας στο Βατικανό. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης στο Βατικανό, καθιστώντας την ιστορική. Προσβλέπουμε σε άλλα αποτελέσματα από αυτή τη συζήτηση – ήταν μια ουσιαστική συνάντηση και ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ αξιοποιήσαμε κάθε λεπτό στο έπακρο. Τον ευχαριστώ γι’ αυτό».

Today, our government team reported on the economic partnership with the United States. We have an agreement. It has been signed and will be submitted to the Verkhovna Rada for ratification. And we are interested in having no delays with it.

