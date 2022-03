LIVE: Δύο εβδομάδες ρωσικής εισβολής και βομβαρδισμών

Η Ουκρανία μετρά πλέον 14 ημέρες ρωσικής εισβολής —ήταν ξημέρωμα Πέμπτης, 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν διέταξε τις στρατιές του να προσβάλουν τα ρωσοουκρανικά σύνορα. Δύο εβδομάδες με τις ουκρανικές πόλεις να βομβαρδίζονται, να καταστρέφονται και να πολιορκούνται από τους Ρώσους. Υπάρχει ελπίδα; Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο αντιμαχόμενων κρατών συναντώνται στην Αττάλεια της Τουρκίας, η οποία έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της —αναμένεται και επικοινωνία Μπάιντεν – Ερντογάν. Την ίδια ώρα όμως άμαχοι συνεχίζουν να σκοτώνονται — και χιλιάδες άλλοι να εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να σωθούν…

06:37 Η Νάνσι Πελόζι, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Συζητήσαμε μια σειρά από θέματα, συμπεριλαμβανομένων των φόνων μωρών, παιδιών και μανάδων από τον Πούτιν», είπε η αμερικανίδα πολιτικός.

It was an honor to speak with @ZelenskyyUa today, who has been so courageous, determined and strategic in protecting his country. We talked about a range of issues, including Putin’s heinous murder of babies, children and mothers, and America's unwavering support for Ukraine. pic.twitter.com/sRXAlnQxxB

06:20 Το ρούβλι συνέχισε να υποχωρεί, καθώς η οικονομία της Ρωσίας δοκιμάζεται από τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Η ισοτιμία του ρωσικού εθνικού νομίσματος έφτασε τα 137,47 ρούβλια ανά δολάριο ΗΠΑ.

06:01 Οι ουκρανικές αρχές σχεδιάζουν να ανοίξουν τρεις ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην περιοχή της πόλης Σούμι (βορειοανατολικά), ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρο Ζιβίτσκι.

Οι διάδρομοι αυτοί θα επιτρέψουν άμαχοι να φύγουν προς την πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, περίπου 170 χιλιόμετρα νότια, διευκρίνισε ο κ. Ζιβίτσκι μέσω Telegram. Υπενθύμισε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

!! 05:30 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε στην Ουάσινγκτον σχέδιο νόμου που προβλέπει δημόσιες δαπάνες 1,5 τρισ. δολαρίων για τις ΗΠΑ και συμπεριλαμβάνει τη χορήγηση βοήθειας ύψους 13,6 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία.

05:07 Τοπικοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ρωσικούς βομβαρδισμούς σε αρκετές ουκρανικές πόλεις. Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, ο περιφερειάρχης στην περιοχή όπου βρίσκεται η πόλη Σούμι (βορειοανατολικά), έκανε λόγο για ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Βομβαρδίστηκαν επίσης κατοικημένες περιοχές στην πόλη Οχτίρκα, νοτιότερα, σύμφωνα με τον ίδιο. Υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε τμήμα του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου εκεί.

Ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται για να περικυκλώσουν το Κίεβο και ενισχύουν τις θέσεις τους στη Μικολάιφ, ενώ επιθέσεις αναφέρονται στο Χάρκοβο, στην Ιζιούμ, τη Σούμι και την Οχτίρκα, πάντα κατά το επιτελείο.

03:40 Τουλάχιστον 35.000 άμαχοι απομακρύνθηκαν την Τετάρτη από διάφορες ουκρανικές πολιορκημένες πόλεις, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους ανέφερε ότι κάτοικοι των πόλεων Σούμι, Ενεργκοντάρ και περιοχών κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, μπόρεσαν να φύγουν μέσω τριών ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Πρόσθεσε πως ελπίζει η απομάκρυνση των αμάχων να συνεχιστεί σήμερα με το άνοιγμα άλλων τριών ανθρωπιστικών διαδρόμων στις πόλεις Μαριούπολη –που πολιορκείται εδώ και εννέα ημέρες–, Βολνοβάχα (νοτιοανατολικά) και Ιζιούμ (ανατολικά).

03:08 Ο Λευκός Οίκος διέψευσε τις καταγγελίες της Ρωσίας πως η Ουκρανία αναπτύσσει με αμερικανική βοήθεια πυρηνικά και βιολογικά όπλα, μιλώντας για «παραλογισμό», για «προφανές τέχνασμα» με σκοπό τη δικαιολόγηση της ρωσικής επίθεσης.

«Καταγράψαμε τους ψευδείς ισχυρισμούς της Ρωσίας για φερόμενα αμερικανικά εργαστήρια ανάπτυξης βιολογικών και χημικών όπλων στην Ουκρανία. Είδαμε επίσης κινέζους αξιωματούχους να απηχούν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας», ανέφερε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Τζεν Ψάκι.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.

«Αυτό είναι παραλογισμός. Είναι το είδους της επιχείρησης παραπληροφόρησης που έχουμε δει επανειλημμένα από τους Ρώσους στην πορεία των ετών στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες, που έχει αποδειχθεί ότι είναι ψευδής, και παράδειγμα του είδους των ψευδών προσχημάτων που είχαμε προειδοποιήσει ότι θα εφεύρισκαν οι Ρώσοι», συνέχισε. Η ίδια σημείωσε ότι υπάρχουν και κινέζοι αξιωματούχοι που αναπαράγουν αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς.

00:55 Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεσμεύεται να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, προκειμένου να επιφέρει το μέγιστο οικονομικό κόστος στη Μόσχα, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία εν όψει και της κρίσιμης συνάντησης Λαβρόφ – Κουλέμπα στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε χαρακτηρίσει «ανήθικο» τον βομβαρδισμό μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, από τον οποίο 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.

The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022