Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ γονάτισε στον τάφο του μέντορά του

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε τον τάφο ενός στρατιωτικού, σχεδόν άγνωστου στον υπόλοιπο κόσμο, τον οποίο αποκαλούσε «Γιονγκ Ουνι».

Φωτογραφίες στα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν τον βορειοκορεάτη δικτάτορα να αφήνει ένα λουλούδι στον τάφο του Χιον Τσολ Χε, ενός ανώτερου αξιωματικού που πέθανε το 2022 σε ηλικία 87 ετών.

Ο Χιον υπηρέτησε υπό τον παππού του Κιμ, Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Ως μέντορας του σημερινού δικτάτορα, βοήθησε στην καθιέρωσή του ως ικανού διαδόχου, σε μια εποχή που πολλοί παρατηρητές υπέθεσαν ότι ήταν πολύ νέος και άπειρος για να αναλάβει τον ρόλο.

Ο Κιμ δήλωσε στην επέτειο του θανάτου του Χιον: «Παραμένει στη μνήμη όλων μας ως πρότυπο στρατιωτικού και πολιτικού αξιωματούχου, με υψηλές αρχές και διακριτές πολιτικές και οργανωτικές ικανότητες, και ως υπόδειγμα αληθινού ανθρώπου, πάντα ελεύθερου και χαλαρού, ανεπηρέαστου, σταθερού και ευθυτενούς.

»Θα ζει για πάντα στο μυαλό μας, θυμίζοντάς μας πάντα την εποχή του Κιμ Γιονγκ Ιλ και ενθαρρύνοντάς μας στον ιερό αγώνα μας για μια μεγάλη νίκη».

Ο Χιον έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ήταν ελάχιστα γνωστός στο εξωτερικό, εκτός από μια μικρή ομάδα παρατηρητών της Πιονγιάνγκ.

Kim Jong Un kneels at the grave of his late mentor for third straight year https://t.co/gR2unrhXrs

— NK NEWS (@nknewsorg) May 19, 2025