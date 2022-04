Στο Κίεβο αιφνιδιαστικά ο Μπόρις Τζόνσον

Στο Κίεβο μετέβη αιφνιδιαστικά το Σάββατο ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, όπου συναντήθηκε με τον ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Η επίσκεψη Τζόνσον δεν είχε προαναγγελθεί προκαλώντας «έκπληξη» όπως έγραψε η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο η οποία δημοσίευσε και φωτογραφία από τη συνάντηση.

Σε αυτήν φαίνονται οι δύο άνδρες να κάθονται στο τραπέζι χωρίς άλλους αξιωματούχους δίπλα τους με φόντο τις σημαίες των δύο χωρών.

Σχετική ανάρτηση έκανε και το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας υπογραμμίζοντας ότι ο Τζόνσον είναι ο πρώτος ηγέτης των G7 που επισκέπτεται το Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

We welcome @BorisJohnson in Kyiv, the first G7 leader to arrive in Ukraine since the beginning of the large-scale war. We are strengthening our union of democracies. Be brave, like Boris. Be brave, like Ukraine. #BRAVEUKRAINE

Σύμφωνα με Reuters η ατζέντα της συζήτησης περιελάμβανε την περαιτέρω οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία προκειμένου να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή.

«Σήμερα συνάντησα τον φίλο μου, πρόεδρο Ζελένσκι, στο Κίεβο ως ένδειξη της ακλόνητης υποστήριξής μας στον λαό της Ουκρανίας. Καθορίζουμε ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας που αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας στον αγώνα της χώρας του ενάντια στη βάρβαρη εκστρατεία της Ρωσίας» ανέφερε σε νεότερη ανάρτησή του ο Μπόρις Τζόνσον.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We’re setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country’s struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022