«Ναυμαχία» γάλλων και βρετανών ψαράδων στη Μάγχη για τα χτένια

Επεισόδια ενός ακήρυκτου πολέμου στα νερά της Μάγχης καταγράφηκαν μεταξύ βρετανών και γάλλων ψαράδων. Μία «ναυμαχία» με μήλον της έριδος τα χτένια.

Οπως αναφέρει το BBC, η τελευταία σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε περίπου 12 μίλια ανοιχτά της Νορμανδίας, με τους γάλλους αλιείς να επιτίθενται αρχικά φραστικά στους Βρετανούς και στην συνέχεια να τους πετούν πέτρες και καπνογόνα!

Τα βρετανικά σκάφη, πάντα σύμφωνα με το BBC, μπορούν να ψαρεύουν νόμιμα στην περιοχή, αλλά η παρουσία τους έχει εξοργίσει τους Γάλλους, που τους κατηγορούν ότι «ξεκληρίζουν» τους πληθυσμούς των χτενιών. Από πλευράς τους οι Βρετανοί ζητούν από την κυβέρνηση να τους προστατέψει, ενώ οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για την απώλεια ενός «βασικού πόρου».

Περίπου 35 σκάφη συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε διαμαρτυρία κατά της «βρετανικής λεηλασίας».

Μάλιστα, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου εμφανίζεται μια βρετανική τράτα, ιδιοκτησία της σκωτσέζικης εταιρείας MacDuff, να έχει αρπάξει φωτιά, μετά την φερόμενη επίθεση των γάλλων ψαράδων με βόμβα μολότοφ.

