«Κλείδωσε» η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ελλάδα – Συνάντση με Μητσοτάκη το Σάββατο

Επίσκεψη στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο νέου ταξιδιού του στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου Ισραήλ – Χαμάς στη Γάζα και των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, ο αμερικανός ΥΠΕΞ θα βρίσκεται στην Ελλάδα το Σάββατο, οπότε και αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, πιθανότατα στην Κρήτη, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στα Χανιά για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο κ. Μπλίνκεν θα έχει συνάντηση με τον τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στην Αγκυρα. Η επίσκεψη θα αφορά συζητήσεις για διμερή και περιφερειακά ζητήματα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Χακάν Φιντάν.

U.S. Secretary of State Antony Blinken will visit Turkey on Saturday to discuss bilateral and regional issues, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan told reporters, per state broadcaster TRT.

— Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) January 3, 2024