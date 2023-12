Τουρκία: Εγκρίθηκε από την επιτροπή της Βουλής η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ψηφίστηκε από την επιτροπή Εξωτερικών της τουρκικής βουλής το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Οπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικού εταίρου του Ταγίπ Ερντογάν, και το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αντιπολίτευσης ψήφισαν υπέρ. Κατά ψήφισε το Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) της Μεράλ Ακσενέρ, ενώ το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM) απείχε της ψηφοφορίας.

Μετά την έγκριση του από την 27μελή επιτροπή, το πρωτόκολλο ένταξης θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης -εκτιμάται στις 16 Ιανουαρίου- και μετά θα πρέπει η απόφαση να υπογραφεί από τον τούρκο πρόεδρο.

Αρχικά, το πρωτόκολλο που είχε στείλει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση ο Ερντογάν είχε τεθεί στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής Εξωτερικών στις 16 Νοεμβρίου, ωστόσο η σχετική συζήτηση είχε αναβληθεί.

Αξίζει να αναφερθεί πως η εξέλιξη ήρθε σε συνέχεια της πρόσφατης τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν ο Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το συγκεκριμένο θέμα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ερντογάν είχε προτείνει η έγκριση του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στη Συμμαχία να γίνει ταυτόχρονα με την έγκριση από το αμερικανικό Κογκρέσο της πώλησης στην Τουρκία αεροσκαφών F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού για τον υφιστάμενο στόλο μαχητικών της τουρκικής αεροπορίας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από τη Βουδαπέστη, στις 18 Δεκεμβρίου, ο τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι ο Μπάιντεν ήταν εκείνος που του ζήτησε να ψηφιστεί από την τουρκική Εθνοσυνέλευση η προσχώρηση της Σουηδίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία καθώς και ότι οι ΗΠΑ θα «περάσουν» την απόφαση για την πώληση των F-16 στην Τουρκία «με τον ίδιο τρόπο».

Ο τούρκος πρόεδρος ενέπλεξε στο θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τον Καναδά. «Ενα άλλο ζήτημα που περιπλέκει την κοινοβουλευτική διαδικασία είναι η αρνητική στάση του Καναδά και ορισμένων συμμάχων στις αμυντικές προμήθειες… Ολα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους», είχε υποστηρίξει ο ίδιος.

