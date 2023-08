Καλιφόρνια: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ

Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε μπαρ στην Καλιφόρνια το βράδυ της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο δράστης, και να τραυματιστούν άλλοι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Επιβεβαιώσαμε τέσσερις θανάτους επιτόπου, συμπεριλαμβανομένου του δράστη», ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ. Πρόσθεσε πως άλλοι έξι άνθρωποι «διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων πέντε με τραύματα από σφαίρες».

At least four people, including the shooter, are now reported dead after the shooting at the Cook’s Corner biker bar in Orange County, California tonight.

