ΗΠΑ: Νέες διαδηλώσεις εναντίον του «τυράννου» Τραμπ

Χιλιάδες Αμερικανοί διαδήλωσαν ξανά την Πέμπτη, από τη Νέα Υόρκη ως το Λος Αντζελες, καταγγέλλοντας την «τυραννία» του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την Πρωτομαγιά.

Η Τζένιφερ Βάσκες Σούρα, σύζυγος του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, μίλησε σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον.

Ο Γκαρσία είναι αμερικανός πολίτης, τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε «κατά λάθος» -όπως παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου, ο νομικός εκπρόσωπός της- σε διαβόητη φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

Παρά τις αποφάσεις αμερικανικών δικαστηρίων για την άμεση επιστροφή του, ο Τραμπ αρνείται να τον φέρει πίσω στις ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι είναι μέλος εγκληματικής συμμορίας της Βενεζουέλας.

«Συνελήφθη παράνομα, απήχθη και εξαφανίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, αν και παραδέχθηκαν ότι επρόκειτο για λάθος», δήλωσε η Βάσκες Σούρα, ενώ πρόσθεσε ότι ο σύζυγός της έχει υποστεί «50 ημέρες δεινών».

«Προς όλους όσοι παρακολουθούν: συνεχίστε να μάχεστε», τόνισε, με το πλήθος να απαντά: «Φέρτε τον Κίλμαρ πίσω».

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι δίνει προτεραιότητα στα κέρδη των δισεκατομμυριούχων και ζητούν να επενδύσει στις οικογένειες της εργατικής τάξης, παρέχοντας πλήρη χρηματοδότηση για δημόσια σχολεία, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη.

«Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης Τραμπ και αυτού που θέλουν και έχουν ανάγκη οι απλοί πολίτες», δήλωσε η Λίσα Γκίλμερτ, συμπρόεδρος του Public Citizen, μιας οργάνωσης προάσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών που συνδιοργάνωσε τη συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον.

Thousands of people from Chicago and the suburbs came out on Thursday for May Day rally and march to protest President Donald Trump’s policies. May 1, International Workers Day, is a global holiday with roots in Chicago.https://t.co/OF9FmNEQub

— Chicago Sun-Times (@Suntimes) May 2, 2025