Ινδία: ο Μόντι οδεύει προς μεγάλη νίκη, λένε τα γκάλοπ

Κατά πάσα βεβαιότητα η διακυβέρνηση στην Ινδία θα παραμείνει στα χέρια του κυβερνώντος κόμματος του εθνικιστή πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Το κόμμα του, η Εθνική Δημοκρατική Συμμαχία, θα καταλάβει από 339 έως 365 έδρες σε Βουλή 545 εδρών, ενώ η αντιπολίτευση του αστικοδημοκρατικού Κογκρέσου της οικογενείας Γκάντι θα αναγκαστεί να διαχειριστεί ένα πολύ στενόχωρο εκλογικό αποτέλεσμα: τα exit poll που παρουσιάζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δεν της δίνουν περισσότερες από 108 έδρες (από 77 έως 108 για την ακρίβεια).

Μάλιστα ήδη από το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Μαΐου το βρετανικό πρακτορείο μετέδιδε ότι έχουν αρχίσει οι σχετικές διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Φυσικά, η αντιπολίτευση των Γκάντι αμφισβητεί τα αποτελέσματα των exit poll. Μόλις έγιναν γνωστά, ο Ραούλ Γκάντι στο Twitter αντέδρασε δυναμικά: κατήγγειλε την εκλογική επιτροπή ότι «από πριν είχε υποταχθεί στον Μόντι». Στη «συμμορία» του Μόντι.

From Electoral Bonds & EVMs to manipulating the election schedule, NaMo TV, “Modi’s Army” & now the drama in Kedarnath; the Election Commission’s capitulation before Mr Modi & his gang is obvious to all Indians.

The EC used to be feared & respected. Not anymore.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 19, 2019