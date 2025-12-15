Η Ρωσία ζητάει αποζημίωση $230 δισ. από τη Euroclear

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα ζητώντας 230 δισ. δολάρια ως αποζημίωση από τη βελγική Euroclear, καθώς το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει την ΕΕ για «νομικό εφιάλτη» λόγω των σχεδίων της να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Eνωση θέλει να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, αξίας 210 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν παγώσει στην Ευρώπη μετά την εισβολή της Μόσχας το 2022 στην Ουκρανία, ως δάνειο για τις ανάγκες του Κιέβου το 2026 και το 2027.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Παρασκευή να παγώσουν επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία, επιχειρηματολογώντας ότι πρέπει να στηρίξουν την Ουκρανία επειδή δεν θέλουν η Μόσχα να επιτεθεί μια μέρα στο ΝΑΤΟ.

Νομικοί εμπειρογνώμονες περιμένουν ότι το Εμπορικό Δικαστήριο της Μόσχας θα εκδώσει μια ταχεία απόφαση εναντίον της Euroclear, του αποθετηρίου με έδρα το Βέλγιο όπου φυλάσσονται τα περισσότερα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι έλαβε την προσφυγή της κεντρικής τράπεζας στις 12 Δεκεμβρίου, ζητώντας 18,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια -την πλήρη αξία των παγωμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.

Αν κερδίσει η κεντρική τράπεζα, θα μπορούσε να επιδιώξει σε άλλες δικαιοδοσίες την εφαρμογή της απόφασης σε βάρος περιουσιακών στοιχείων του Euroclear, κυρίως σε δικαιοδοσίες που θεωρούνται «φιλικές» από τη Ρωσία.

Η Euroclear δεν σχολίασε την ρωσική κίνηση.

