Σαρμ ελ-Σέιχ: Η «όμορφη» Μελόνι, ο αντικαπνιστής Ερντογάν

Η σύνοδος κορυφής για την εκεχειρία στη Γάζα, που διεξήχθη στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου τη Δευτέρα, χαιρετίστηκε από τους ηγέτες όλου του κόσμου ως ιστορική πρόοδος με στόχο την ειρήνευση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ύψιστο επίτευγμα της δεύτερης θητείας του. Ομως όλα όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου υπενθύμισαν επίσης σε όλους πως η διεθνής διπλωματία με τον Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ σπανίως ακολουθεί το πρωτόκολλο.

Με λίγα λόγια, σημειώθηκαν διάφορα ευτράπελα περιστατικά, που έκαναν ηγέτες, διπλωμάτες, βοηθούς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σαστίζουν και να γελούν ταυτόχρονα, με τους δημοσιογράφους του Politico να παραθέτουν τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά – κυρίως αυθόρμητες κολακείες και αμήχανες αλληλεπιδράσεις. Πρωταγωνιστής, φυσικά, ήταν κυρίως ο ανεκδιήγητος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η «όμορφη» Μελόνι

Κάποια στιγμή, ενώ είχε ανεβεί στο βήμα και έκανε δηλώσεις, ο αμερικανός πρόεδρος στράφηκε στην ιταλίδα πρωθυπουργό και, απευθυνόμενος στο σύνολο των παρευρισκόμενων, είπε πως «είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα». «Αν χρησιμοποιούσατε τη λέξη “όμορφη” στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια γυναίκα, αυτό θα ήταν το τέλος της πολιτικής σας καριέρας, αλλά εγώ θα το ρισκάρω», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος προσωπικά στη Μελόνι, ολοκλήρωσε την άσχετη παρένθεσή του, λέγοντας «δεν σας πειράζει να σας αποκαλούν όμορφη, σωστά; Γιατί είστε». Οπως σημειώνεται στο δημοσίευμα του Politico, η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε περίπου τριάντα άνδρες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής.

Πειράζοντας τον Μακρόν

Πιο παιχνιδιάρικο και ελαφρώς περιπαικτικό ήταν το σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ για τον «καλό φίλο» του Εμανουέλ Μακρόν. Αφού τον ευχαρίστησε για την υποστήριξη των προσπαθειών με στόχο την εκεχειρία στη Γάζα, ο Τραμπ αναζήτησε στο κοινό τον πρόεδρο της Γαλλίας, αλλά αρχικά δεν κατάφερε να τον εντοπίσει, σχολιάζοντας «θα φανταζόμουν τον Εμανουέλ να στέκεται κάπου πίσω μου… πού είναι; Δεν μπορώ να το πιστέψω, υιοθετείς χαμηλό προφίλ σήμερα». Οι υπόλοιποι ηγέτες ξέσπασαν σε γέλια, συμπεριλαμβανομένης της κολακευμένης Μελόνι, η οποία είναι γνωστό ότι δεν διατηρεί θερμές σχέσεις με τον γάλλο πρόεδρο. Ομως ο Τραμπ αποκατέστησε γρήγορα την τάξη δηλώνοντας «είναι φίλος μου».

Απεριόριστα χρήματα

Οταν ο Τραμπ είδε τον ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι –εκτός από αντιπρόεδρο και αναπληρωτή πρωθυπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων– σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, δεν κατάφερε να αντισταθεί σε ένα ακόμη «αστείο», αν και υπήρξε μάλλον λακωνικός: «Πολλά χρήματα, απεριόριστα χρήματα! Και είναι και καλός άνθρωπος…», είπε χαμογελώντας.

Εισιτήρια για το Μουντιάλ

Το γεγονός ότι σε μια σύνοδο κορυφής για την εκεχειρία στη Γάζα και το μέλλον της Μέσης Ανατολής έδωσε το «παρών» και ο Τζάνι Ινφαντίνο σίγουρα προκαλεί εντύπωση. Ωστόσο ο ιταλοελβετός πρόεδρος της FIFA όχι μόνο δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τον Τραμπ, αλλά κατάφερε να τρυπώσει και στην παραδοσιακή ομαδική φωτογραφία όλων των ηγετών.

Αποτελεί, βέβαια, γεγονός ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 θα διεξαχθεί κυρίως σε γήπεδα των ΗΠΑ (συν του Καναδά και του Μεξικού). Αυτό σημαίνει πως οι δύο πρόεδροι, των ΗΠΑ και της FIFA, έχουν κάθε λόγο να θέλουν να συσφίξουν με κάθε τρόπο τους μεταξύ τους δεσμούς. Πολύ χαλαρά και εμμέσως ο Τραμπ πείραξε τον Ινφαντίνο για τις τιμές των εισιτηρίων, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Χρεώνει πολλά για αυτά τα εισιτήρια, ε;».

Η είσοδος στον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, θα κοστίσει στους ποδοσφαιρόφιλους τουλάχιστον 560 δολάρια, ενώ τα φθηνότερα εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοστίζουν περισσότερο από 2.000 δολάρια. Φυσικά, ο Τραμπ μπορεί να αντέξει οικονομικά μια τέτοια δαπάνη…

Κατά του καπνίσματος ο Ερντογάν

Κέφια, όμως, στο Σαρμ ελ-Σέιχ, δεν είχε μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ. «Φαίνεσαι υπέροχη, αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τζόρτζια Μελόνι. «Το ξέρω, το ξέρω», αναστέναξε η ιταλίδα πρωθυπουργός, προειδοποιώντας όμως ότι η διακοπή του καπνίσματος θα μπορούσε να την κάνει λιγότερο ανεκτική. «Δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάντως, όπως είπε ο Μακρόν στον Ερντόγαν, το να κόψει το τσιγάρο η ιταλίδα πρωθυπουργός είναι «αδύνατο».

Λίγο πριν από το βήμα

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, «υποχρεωμένος» να διατηρεί καλές σχέσεις με τον Τραμπ, έτρεξε δίπλα του μόλις ο αμερικανός πρόεδρος ρώτησε από το βήμα: «Πού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο;». Αλλά, καθώς ο Στάρμερ φαινόταν έτοιμος να απευθυνθεί στο πλήθος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τού έκοψε τη φόρα, αρκούμενος σε ένα «είναι πολύ ωραίο που είστε εδώ», προτού συνεχίσει να λέει τα δικά του, αναγκάζοντας τον Στάρμερ να απομακρυνθεί αμήχανα από το βήμα. Τι θα έλεγε ο βρετανός πρωθυπουργός δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Τα μαύρα κατάστιχα του Τραμπ

Κάτι άλλο που δεν θα μάθουμε ποτέ –ή μπορεί και να το μάθουμε, αναλόγως με τα κέφια του Τραμπ– είναι η λίστα με τα ονόματα στα μαύρα κατάστιχά του. Ενώπιων ομολόγων του από όλον τον κόσμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε πως «υπάρχουν ορισμένοι που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι είναι». Ομως το δράμα συνεχίστηκε όταν ο Τραμπ διευκρίνισε ότι «στην πραγματικότητα υπάρχουν μερικοί που δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν θα μάθετε ποτέ ποιοι είναι», συμπληρώνοντας αμέσως μετά: «Ή ίσως μάθετε».

Ο πρόεδρος και ο κυβερνήτης του Καναδά

Παρότι εκ φύσεως εριστικός, στην προκειμένη ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν μάλλον καλοδιάθετος και είχε κάτι καλό να πει –με τον δικό του, πάντα, τρόπο– για όλους. Κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ παρενέβη θέλοντας να τον ευχαριστήσει που τον αποκάλεσε κατά λάθος πρόεδρο. «Χαίρομαι που με αναβαθμίσατε», είπε χαμογελώντας ο Κάρνεϊ.

«Αλήθεια;», αστειεύθηκε ο Τραμπ. «Τουλάχιστον δεν σε αποκάλεσα κυβερνήτη», πρόσθεσε, χλευάζοντας για ακόμα μία, πολλοστή, φορά τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό (ο οποίος στην παρούσα φάση μάλλον δεν πολυενδιαφέρεται ούτε για τον Τραμπ ούτε για τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς φέρεται να έχει όλη του την προσοχή στραμμένη στην… Κέιτι Πέρι).

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News