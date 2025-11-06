Η κυβέρνηση Τραμπ καθηλώνει χιλιάδες πτήσεις λόγω shutdown

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να καθηλώσει χιλιάδες πτήσεις σε σαράντα μεγάλα αμερικανικά αεροδρόμια, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η κρίση, που την Τετάρτη μπήκε στην 36η ημέρα της, είναι η μακροβιότερη στην Iστορία των ΗΠΑ.

Η αναστολή χρηματοδότησης των δημοσίων υπηρεσιών έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους ασφαλείας των αεροδρομίων να εργάζονται χωρίς αμοιβή, επιδεινώνοντας τις ελλείψεις προσωπικού και προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις στις πτήσεις και στους ελέγχους ασφαλείας.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, ανακοίνωσε ότι η περικοπή του 10% των πτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή. «Κάναμε έναν εσωτερικό απολογισμό για το ποια είναι η αποστολή μας» δήλωσε.

Η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη τα ονόματα των 40 αεροδρομίων που θα επηρεαστούν, αλλά εκτιμάται ότι μεταξύ αυτών θα είναι τα μεγαλύτερα των ΗΠΑ, της Νέας Υόρκης, της Ουάσινγκτον, του Σικάγο, της Ατλάντας, του Λος Αντζελες και του Ντάλας. Σύμφωνα με το BBC, η απόφαση αυτή μπορεί να επηρεάσει 3.500 έως 4.000 πτήσεις καθημερινά και περισσότερες από 268.000 διαθέσιμες θέσεις.

Η βρετανική Telegraph έγραψε ότι το μέτρο στοχεύει στη μείωση της πίεσης στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλει πρόσθετους περιορισμούς αν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραμένει κατά το πλείστο μέρος κλειστή κλειστή, καθώς Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αντιπαράθεση στο Κογκρέσο για το νομοσχέδιο της κυβερνητικής χρηματοδότησης. Επειτα από μια δύσκολη εκλογική νύχτα σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Βιρτζίνια και Καλιφόρνια, ο Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας να καταργήσουν τον κανονισμό που επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να μπλοκάρουν το νομοσχέδιο, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι η παράλυση ζημιώνει σοβαρά το κόμμα του.

Οι Δημοκρατικοί επιμένουν ότι δεν θα εγκρίνουν καμία πρόταση που δεν επεκτείνει το πρόγραμμα δημόσιας υγείας Obamacare, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτό το αίτημα.

Η διακοπή λειτουργίας, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, έχει αφήσει χιλιάδες αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος χωρίς επιδόματα σίτισης, έχει κλείσει τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και έχει οδηγήσει σε αναστολή εργασίας περίπου 750.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Ο Ντάφι είχε προειδοποιήσει ήδη από την Τρίτη ότι αν η κρίση συνεχιστεί για ακόμη μία εβδομάδα, θα μπορούσε να προκληθεί «μαζικό χάος» και να καταστεί αναγκαίο το κλείσιμο μέρους του εθνικού εναέριου χώρου.

Οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν επίμονα τον τερματισμό της παράλυσης, γράφει η Telegraph, επικαλούμενες κινδύνους για την ασφάλεια. Οι μετοχές των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, μεταξύ αυτών της United και της American Airlines, υποχώρησαν κατά περίπου 1% στις αγορές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας, πάνω από 3,2 εκατομμύρια επιβάτες έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων λόγω της αυξανόμενης απουσίας ελεγκτών. Την Τετάρτη καθυστέρησαν πάνω από 2.100 πτήσεις, ενώ ο επικεφαλής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε ότι έως και το 40% των ελεγκτών στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας δεν προσέρχεται στην εργασία του.

Ο Ντάφι πρόσθεσε ότι οι Αρχές θα περιορίσουν προσωρινά και τις διαστημικές εκτοξεύσεις σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

