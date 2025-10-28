Γιατί ο Μπάιντεν δεν δημοσιοποίησε τη λίστα Επσταϊν;

Οι αναφορές για επανειλημμένη εμφάνιση του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ στα αρχεία του Τζέφρι Επσταϊν, σε συνδυασμό με την ανακάλυψη μιας προκλητικής κάρτας γενεθλίων που φέρεται να είχε στείλει ο αμερικανός πρόεδρος στον καταδικασμένο για εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση ανθρώπων επιχειρηματία, επαναφέρουν στο προσκήνιο την αμφιλεγόμενη σχέση τους.

Αλλά αν η κυβέρνηση είχε πραγματικά στην κατοχή της ενοχοποιητικές πληροφορίες σχετικά με μια χρόνια αλληλεπίδραση μεταξύ Τραμπ και Επσταϊν, τότε γιατί ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δεν δημοσιοποίησε ποτέ την περιβόητη «λίστα»; Αυτό είναι το ερώτημα που διερευνά δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Vox.

Η αλήθεια, όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα, είναι πως είναι αδύνατον να γνωρίζουμε τον λόγο με βεβαιότητα. Θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με πιθανή κυβερνητική συγκάλυψη της υπόθεσης σαρώνουν τα ακροδεξιά Μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ από την εποχή που ο επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, και ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία.

Ωστόσο, ακόμα και μια εμφάνιση στα αρχεία του Επστάιν από μόνη της δεν αρκεί για να στοιχειοθετήσει αδικοπραγία εκ μέρους του Ντόναλντ Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν η λίστα των σφραγισμένων αρχείων εγείρει ανησυχίες, θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο για την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει αυτό το υλικό εκτός δικαστηρίου.

Τα «Αρχεία Επστάιν» είναι μια συλλογή τουλάχιστον 100.000 σελίδων με αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης. Περιλαμβάνουν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, ένορκες καταθέσεις, πλήθος ψηφιακών δεδομένων και πολλά άλλα.

Μετά την δημοσιοποίηση μιας αρχικής συλλογής εγγράφων τον περασμένο Φεβρουάριο, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε στις 7 Ιουλίου ότι δεν θα δημοσιοποιούσε άλλα, απορρίπτοντας την ύπαρξη οποιασδήποτε «ενοχοποιητικής λίστας πελατών» του Επστάιν, ή οποιουδήποτε στοιχείου σχετίζεται με την υπόθεση που οφείλει να δει το φως της δημοσιότητας.

Η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις στη βάση των οπαδών του Τραμπ, με τον πρόεδρο να επικρίνει τους υποστηρικτές του που δεν εγκαταλείπουν το ζήτημα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων παραμένει κλειστή, και ο ρεπουμπλικανός πρόεδρός της, Μάικ Τζόνσον, αρνείται να ορκίσει την πρόσφατα εκλεγμένη Δημοκρατική βουλευτή Αντελίτα Γκριγιάλβα της Αριζόνα, η οποία θα συμπληρώσει 218 υπογραφές αιτήματος για το αίτημα δημοσιοποίησης των αρχείων της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος, από την πλευρά του, τηρεί μια διφορούμενη στάση απέναντι στο ζήτημα. Από τη μία ψέγει τους οπαδούς του για την εμμονή τους περί δημοσιοποίησης, ενώ από την άλλη έχει ζητήσει τη δημοσιοποίηση «σχετικών» καταθέσεων σε σώματα ενόρκων δύο ξεχωριστών υποθέσεων που αφορούν τον Επστάιν από το 2005 και το 2007. Δύο ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν ήδη απορρίψει σχετικά αιτήματα δημοσιοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η στάση του Τραμπ εντείνει τις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν φουντώσει στο διαδίκτυο σχετικά με πιθανή εμπλοκή του στις υποθέσεις του επιχειρηματία. Αλλά σύμφωνα με την Wall Street Journal, το όνομα του Τραμπ είναι μόλις ένα από τα εκατοντάδες ονόματα, πολλά από τα οποία ανήκουν σε εξίσου εξέχουσες προσωπικότητες, οι οποίες εμφανίζονταν στα αδημοσίευτα αρχεία, και περιλαμβάνουν καταθέσεις σε σώματα ενόρκων, καθώς και 300 γιγαμπάιτ ψηφιακών στοιχείων.

Αν τα αρχεία υποδηλώνουν ότι η σχέση του Τραμπ με τον Επστάιν ήταν απλώς κοινωνικής και ως εκ τούτου «αθώα» – πριν οι σχέσεις τους διακοπούν το 2004 – η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν θα είχε προφανή πολιτικό λόγο να τα δημοσιοποιήσει. Αλλωστε, το όνομα του Μπιλ Κλίντον έχει ήδη διαρρεύσει από τα αρχεία, χωρίς ίχνος υπόνοιας παραβατικής συμπεριφοράς του πρώην προέδρου.

Απ’ την άλλη, η κυβέρνηση δεν μπορούσε να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση χωρίς δικαστική έγκριση. Η κατάθεση ενώπιον σώματος ενόρκων είναι μυστική, με στόχο την προστασία των ενόρκων καθώς συσκέπτονται για την πιθανότητα απαγγελίας κατηγοριών εναντίον υπόπτων, χωρίς εξωτερικές επιρροές, ή φόβους δημόσιων αντιποίνων. Αυτού του είδους οι καταθέσεις δημοσιοποιούνται μόνο αν ένας δικαστής κρίνει ότι είναι πιο σημαντικές από την προστασία των μαρτύρων τους.

Ο μεγαλοδικηγόρος Αλαν Ντέρσοβιτς, που βοήθησε τον Επστάιν να εξασφαλίσει συμφωνία για τις κατηγορίες παιδικής πορνείας που αντιμετώπιζε το 2008, έχει δηλώσει ότι οι καταθέσεις ενώπιον του σώματος ενόρκων περιλαμβάνει μια επεξεργασμένη ένορκη κατάθεση του FBI που κατονομάζει άτομα τα οποία θεωρούνται ύποπτα για εγκλήματα που συνδέονται με την υπόθεση Επστάιν.

Αλλά το FBI σπανίως δημοσιεύει πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την απαγγελία κατηγοριών σε άτομα για κάποιο έγκλημα. Οι λόγοι που το αποφεύγει περιλαμβάνουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της υστεροφημίας των κατηγορουμένων, αλλά και την προστασία των συνεχιζόμενων ερευνών. Ωστόσο το FBI έχει ανακοινώσει ότι δεν θα υπάρξουν νέες κατηγορίες σχετικά με τον Επστάιν με βάση την αναθεώρηση των υφιστάμενων αρχείων έρευνας.

Ετσι, ακόμα κι αν οι Δημοκρατικοί επιθυμούσαν τη δημοσιοποίηση των αρχείων στο σύνολό τους την περίοδο της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι κάποιο δικαστήριο θα ενέκρινε το αίτημά τους. Τώρα, με την πλειοψηφία των 218 ψήφων (μαζί με τους δυσαρεστημένους Ρεπουμπλικάνους) στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά την επαναλειτουργία του σώματος οι Δημοκρατικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα – τη δικαστική αρωγή.

