Αμερικανικά AH-64D Longbow Apache εν δράσει κατά τη διάρκεια άσκησης στην Ελλάδα τον Μάιο του 2023 | US Army
Η Ελλάδα πάει για 30 AH-64D Longbow Apache του US Army

Μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής ενίσχυσης και ομογενοποίησης του υλικού της Αεροπορίας Στρατού η απόσυρση της συγκεκριμένης έκδοσης των δοκιμασμένων επιθετικών ελικοπτέρων λόγω αναδιοργάνωσης του Aμερικανικού Στρατού

Protagon Team Protagon Team 10 Οκτωβρίου 2025, 11:30
Η Ελλάδα πάει για 30 AH-64D Longbow Apache του US Army

Μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής ενίσχυσης και ομογενοποίησης του υλικού της Αεροπορίας Στρατού η απόσυρση της συγκεκριμένης έκδοσης των δοκιμασμένων επιθετικών ελικοπτέρων λόγω αναδιοργάνωσης του Aμερικανικού Στρατού

Protagon Team Protagon Team 10 Οκτωβρίου 2025, 11:30

Η Ελλάδα κινείται για την παραχώρηση 30 επιθετικών ελικοπτέρων AH-64D Apache από τις ΗΠΑ, θέλοντας έτσι να εκμεταλλευθεί το «παράθυρο ευκαιρίας» από την απόσυρση 91 AH-64D Longbow Apache, στο πλαίσιο της νέας τροποποίησης της δομής δυνάμεων των μονάδων επιθετικών ελικοπτέρων της αμερικανικής Αεροπορίας Στρατού.

Η τροποποίηση αυτή υλοποιείται στη βάση της λεγόμενης Army Transformational Initiative και όπως διευκρινίζει το «Aviation Week Network», ο Αμερικανικός Στρατός (US Army) ετοιμάζεται να μεταβιβάσει AH-64E σε μονάδες της Εθνικής Φρουράς, η οποία με τη σειρά της θα αποσύρει το σύνολο των AH-64D Longbow Apache που διαθέτει.

Στόχος, η διαμόρφωση ενός ομοιογενούς στόλου επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E για την αμερικανική Αεροπορία Στρατού και η παράλληλη απόσυρση του συνόλου των ελικοπτέρων της έκδοσης AH-64D Longbow Apache.

Και εδώ προβάλλει το «παράθυρο ευκαιρίας» για την ουσιαστική ενίσχυση (και ομογενοποίηση) του υλικού της ελληνικής Αεροπορίας Στρατού, η οποία σήμερα διαθέτει 28 AH-64, εκ των οποίων 19 στην έκδοση AH-64A+ και εννέα στην έκδοση AH-64D Apache/Longbow Apache.

Σε περίπτωση που τελικά επιτευχθεί η απόκτηση των μεταχειρισμένων AH-64D Longbow Apache, τα παλαιά AH-64A+ (με τεχνολογία της δεκαετίας του 1980) και AH-64D που διατηρεί σε υπηρεσία ο Ελληνικός Στρατός θα αντικατασταθούν από ένα σαφώς ικανότερο επιθετικό ελικόπτερο, ενώ δεν είναι αμελητέα και τα περιθώρια μείωσης του κόστους προμήθειας.

