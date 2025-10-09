Η Εθνοφρουρά στους δρόμους του Σικάγου – Για πρόβα αυταρχισμού μιλούν οι Δημοκρατικοί

Πεντακόσια μέλη της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν στην περιοχή του Σικάγου, στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Τραμπ, προκαλώντας την έντονη δυσφορία των τοπικών Αρχών.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας και 300 από την Πολιτεία του Ιλινόι άρχισαν ήδη επιχειρήσεις, με επίσημο σκοπό την προστασία των υπηρεσιών μετανάστευσης και τελωνείων (ICE).

Αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι στρατιώτες εθεάθησαν να εισέρχονται σε κτίριο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στα προάστια του Σικάγου, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Το Σικάγο, τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής «μηδενικής ανοχής» του αμερικανού προέδρου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε διαδηλώσεις και κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Raise your hand if you support President Trump sending the National Guard into Chicago pic.twitter.com/uarU2KNESf — MAGA Voice (@MAGAVoice) October 8, 2025

Οπως συνέβη στο Λος Αντζελες, την Ουάσιγκτον και το Πόρτλαντ, έτσι και τώρα, η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε μια μεγάλη, δημοκρατική πόλη προκαλεί έντονες αντιδράσεις, δικαστικές προσφυγές και φόβους για διολίσθηση σε αυταρχικές πρακτικές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα της επιχείρησης, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να την αναστείλει. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αποστολή της Εθνοφρουράς είναι αναγκαία για την προστασία των πρακτόρων της ICE, οι οποίοι –όπως αναφέρεται– έχουν δεχθεί απειλές και επιθέσεις.

Ο Τραμπ, σε ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης, ζήτησε τη σύλληψη του δημάρχου του Σικάγου Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους ότι «δεν προστατεύουν τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους». Ο Πρίτσκερ απάντησε κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι «θέλει να γίνει δικτάτορας» και δεσμεύτηκε ότι «δεν θα υποχωρήσει μπροστά στην αυταρχική του πίεση».

Η πολιτική αυτή γραμμή, που ήδη εφαρμόστηκε σε πόλεις όπως το Λος Αντζελες και το Πόρτλαντ, έχει επανειλημμένα κριθεί από δικαστήρια ως υπέρβαση εξουσιών.

Στο Πόρτλαντ, η ανάπτυξη στρατιωτικών ανεστάλη προσωρινά ύστερα από σχετική δικαστική απόφαση.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει πως πρόκειται για «αναγκαία μέτρα» προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια και να προστατευθούν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη, κάνουν λόγο για «πρόσχημα» που χρησιμοποιείται προεκλογικά για να προβληθεί μια εικόνα αυστηρής διακυβέρνησης. Οπως τονίζουν, η παρουσία ενόπλων δυνάμεων σε αστικά κέντρα χωρίς τη συναίνεση των τοπικών αρχών «παραβιάζει τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα των Ηνωμένων Πολιτειών» και «θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας».

Στο μεταξύ, οι εντάσεις στο Σικάγο εντείνονται με διαδηλώσεις έξω από τα κεντρικά γραφεία της ICE και επεισόδια.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

LIVE Stream of hundreds of protesters are out on the streets in Downtown Chicago tonight protesting against ICE and Trump trying to send the National Guard in to the city. Chicago police is calling for more officers off duty to come in to help with the… pic.twitter.com/eKELCcySwM — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 9, 2025

Καθώς οι εικόνες αυτές κάνουν τον γύρο του κόσμου, η αντιπαράθεση γύρω από την αποστολή της Εθνοφρουράς σε Πολιτείες που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί παίρνει πλέον ευρύτερη πολιτική διάσταση.

Για τον Τραμπ, είναι μια επίδειξη ισχύος και συνέπειας· για τους επικριτές του, μια επικίνδυνη πρόβα αυταρχισμού.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News