Η ελεύθερη σκοπευτής που επανήλθε για να σκοτώσει «τα ρωσικά ορκ»

Γνωστή μόνο με το παρατσούκλι της, «Τσάρκοουλ» («Ξυλoκάρβουνο» – ίσως από το ανθρακί των μαλλιών της), η ουκρανή ελεύθερη σκοπευτής σπέρνει τον τρόμο στους ρώσους στρατιώτες και θεωρείται εθνική ηρωίδα στη χώρα της.

Η γυναίκα είχε καταταγεί στο ουκρανικό σώμα των πεζοναυτών το 2017 και πολέμησε στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας εναντίον των αυτονομιστών. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε αποχωρήσει από τον στρατό, όμως μετά τη ρωσική εισβολή, επέστρεψε στην πρώτη γραμμή και συγκεκριμένα, στις τάξεις της 35ης ταξιαρχίας πεζοναυτών.

Αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρουν οι Times, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις την παρουσίασαν με φωτογραφίες της στα social media για να ανυψώσουν το ηθικό των Ουκρανών.

Σε μήνυμά της, που δημοσιοποίησε ο ουκρανικός στρατός, η «Τσάρκοουλ» υποσχέθηκε να πολεμήσει τους Ρώσους «μέχρι τέλους»: «Πρέπει να τους εξοντώσουμε όλους! Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Ακόμα και οι φασίστες δεν είναι τόσο καθάρματα όσο αυτά τα ορκ. Πρέπει να τους διαλύσουμε».

A Ukrainian female sniper who goes by “Ugoliok” which means charcoal.🔥 pic.twitter.com/WOQHPMu2WC

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 3, 2022