Νέα Υόρκη-Χονγκ Κονγκ: πτήση-έπος 18 ωρών, για να παρακαμφθεί η Ρωσία

Η Cathay Pacific, η αεροπορική εταιρεία του Χονγκ Κονγκ, σχεδίασε τη μεγαλύτερη επιβατική πτήση στον κόσμο: η απευθείας σύνδεση της Νέας Υόρκης με το Χονγκ Κονγκ θα πραγματοποιείται πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και όχι μέσω Σιβηρίας και Αρκτικής ώστε να αποφευχθεί η διέλευση υπεράνω εκείνων των τμημάτων της που ανήκουν στη Ρωσία.

Η αεροπορική εταιρεία υπολόγισε σε 16.668 τα χιλιόμετρα και σε 18 τις ώρες της πτήσης. Η Cathay ζήτησε άδεια να πετάξει από τη Νέα Υόρκη πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, αλλά δεν εξήγησε τους λόγους αυτής της νέας διαδρομής. Είναι θεμιτό να πιστεύουμε, ωστόσο, έγραψε η Repubblica, ότι θέλει να αποφύγει τους ρωσικούς ουρανούς για λόγους ασφαλείας.

Cathay Pacific plans to reroute its New York-Hong Kong service to avoid Russian airspace, in what would be the world’s longest commercial flight by distance https://t.co/xoTjROQfb6 pic.twitter.com/HL6VZ8H1mN

— Bloomberg (@business) March 29, 2022