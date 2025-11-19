Νέο σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία – Ζητά παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο

Η κυβέρνηση Τραμπ και ρώσοι αξιωματούχοι έχουν καταρτίσει μια ευρείας κλίμακας νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο και προέτρεψαν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να την αποδεχθεί, όπως σημειώνουν αρκετά διεθνή ΜΜΕ, επικαλούμενα πολύ καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές μία ομάδα Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων συμμετείχε στη δημιουργία του σχεδίου, το οποίο, πάντως, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με μία πηγή η οποία μίλησε στους Financial Times.

Οπως αναφέρει η εφημερίδα το σχέδιο έχει γνωστοποιηθεί στο Κίεβο από τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαϊάμι με τον νυν γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, για να εξετάσουν τα 28 σημεία του.

Το προσχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς — συμπεριλαμβανομένων εδαφών που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο του Κιέβου — και να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της κατά το ήμισυ. Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης ότι καλεί την Ουκρανία να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες οπλικών συστημάτων, εξέλιξη που θα οδηγούσε σε μείωση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ, η οποία υπήρξε ζωτικής σημασίας για την άμυνά της, αφήνοντας ενδεχομένως τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Ορίζει, ακόμη, ότι η ρωσική γλώσσα αναγνωρίζεται ως επίσημη κρατική γλώσσα στην Ουκρανία και παρέχει επίσημο καθεστώς στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας — προβλέψεις που αντανακλούν μακροχρόνιους πολιτικούς στόχους του Κρεμλίνου.

Μία από τις πηγές των FT περιέγραψε τη πρόταση ως ένα πολύ γενικό κείμενο που ήταν «βαριά προσανατολισμένο προς τη Ρωσία». Ενα άλλο άτομο που ενημερώθηκε για το σχέδιο το χαρακτήρισε «πολύ άνετο για τον Πούτιν». Αξιωματούχοι στο Κίεβο που ενημερώθηκαν για το σχέδιο είπαν ότι ευθυγραμμίζεται στενά με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου και ότι θα ήταν αδύνατο για την Ουκρανία να το αποδεχθεί χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Το πρώτο μέσο που δημοσίευσε την πληροφορία ήταν το Axios, το οποίο από την πλευρά του αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σύνταξε κρυφά ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Οπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με πηγές του Axios.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «έχει συζητήσει εκτενώς για αυτό με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ», ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios. Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι. Ενας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση.

Διάψευση από το Κρεμλίνο

Από την πλευρά της η Ρωσία υποβάθμισε το δημοσίευμα του Axios και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις να ανακοινωθούν μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Οταν ερωτήθηκε απευθείας αν είναι αλήθεια, όπως ανέφερε το Axios, ότι μια εννοιολογική συζήτηση οδήγησε σε νέες προτάσεις ειρήνης που καταγράφηκαν γραπτώς, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, το αρνήθηκε, προσθέτοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν καινοτομίες πάνω σε αυτό που να μπορούν να σας ανακοινωθούν».

