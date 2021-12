Παιχνίδια πολέμου στη Μεσόγειο για το κουφάρι ενός F-35

Ο κατάπλους των σκαφών σε λιμάνια της Κρήτης σήμανε το τέλος μίας από τις πιο δύσκολες και σύνθετες αποστολές εντοπισμού και ανέλκυσης που έχει διεξαχθεί ποτέ στα ύδατα της Μεσογείου. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την περασμένη Τετάρτη και αμέσως μετά το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως το μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς τύπου F-35 που κατέπεσε σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης την 17η Νοεμβρίου είναι πλέον ασφαλές, μαζί με όλα τα άκρως απόρρητα συστήματά του. Σύμφωνα με το Λονδίνο καμία «εχθρική» δύναμη δεν κατάφερε ούτε να εξετάσει ούτε να αποσπάσει εξαρτήματα του πιο προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους στον κόσμο.

Το βίντεο του αεροσκάφους που βρίσκεται σε πορεία απονήωσης από το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth και με το που φτάνει στο τέλος του διαδρόμου πέφτει στη θάλασσα αντί να ίπταται έκανε το γύρο του κόσμου. Ο βρετανός πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα του αεροσκάφους ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σώος και αβλαβής στο αεροπλανοφόρο. Αμέσως, ωστόσο, σήμανε συναγερμός στους κόλπους του ΝΑΤΟ, με την Βορειοατλαντική Συμμαχία να κινητοποιείται με στόχο να μην καταλήξουν το «αόρατο» μαχητικό και τα πολύτιμα τεχνολογικά μυστικά του σε εχθρικά χέρια.

