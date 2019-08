Γροιλανδοί προς Τραμπ: «Να μάθεις τρόπους…»

«Δεν μας πειράζει να συζητεί ο κόσμος για τη Γροιλανδία, αλλά δεν είμαστε προς πώληση. Αγαπάμε την όμορφη χώρα μας η οποία δεν είναι κάποιο «προϊόν». Η γη, ο λαός και ο τρόπος ζωής του στη Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση. Μπορείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο και να απολαύσετε όλα όσα αυτή η υπέροχη χώρα έχει να προσφέρει. Μέχρις εκεί».

Η φαεινή ιδέα του Guardian να δώσει (ηλεκτρονικό) βήμα στους γροιλανδούς αναγνώστες του αποκάλυψε ότι ακόμη και εκτεθειμένο σε δριμύ πολικό ψύχος το χιούμορ δεν παγώνει, αλλά διατηρεί τους χυμούς του ζεστούς -από πολιτική άποψη, έως και ζεματιστούς- εφόσον το υποκείμενο του σκώμματος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η απίθανη πρόταση του αμερικανού προέδρου να αγοράσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία και η ακόμη πιο απίθανη απόφασή του να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Δανία γαργάλησαν το σχολιογραφικό δαιμόνιο των Εσκιμώων και των Βίκινγκ που κυριεύτηκαν από πατριωτική υπερηφάνεια και ιερή αγανάκτηση.

Κάποιος ευχήθηκε πολλές εκπλήξεις στον Τραμπ που, ως γνωστόν, δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή: «Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας θα λιώσει τους πάγους μας και το νερό θα καταπιεί τον Πύργο Τραμπ που θα έχει χτιστεί στο Νουούκ και θα τον στείλει να βρει την Ατλαντίδα» έγραψε με οίστρο Αποκαλύψεως, απαντώντας επιθετικά στις διαβεβαιώσεις που ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε μέσω Twitter ότι δεν θα χτίσει ουρανοξύστη δίπλα στις ψαροκαλύβες.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019