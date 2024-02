Γιούλια Ναβάλναγια: Η «εύθυμη χήρα» και άλλα fake news του Κρεμλίνου

Η Γιούλια Ναβάλναγια είναι πλέον ο υπ΄αριθμόν 1 εχθρός του Κρεμλίνου που πρέπει να ηττηθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εκστρατεία συκοφάντησής της έχει ήδη αρχίσει. Κυκλοφορούν πλαστά έγγραφα, ψευδή σχόλια, παλιές φωτογραφίες εκτός πλαισίου ή «πειραγμένες» και αβάσιμα κουτσομπολιά, με λίγα λόγια οτιδήποτε θα μπορούσε να τη δυσφημίσει, ειδικά αφότου ανακοίνωσε πως θέλει να πάρει τη σκυτάλη από τον εκλιπόντα σύζυγό της, συνεχίζοντας τον αγώνα του κατά του Πούτιν και του καθεστώτος του.

Ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αρνούνται να παραδώσουν τη σορό του Αλεξέι Ναβάλνι στη μητέρα του (η Λουντμίλα Ναβάλναγια υπέβαλε μήνυση κατά της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας για το γεγονός η οποία θα εξεταστεί την 4η Μαρτίου) τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ και πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη κολλήσει στην Γιούλια Ναβάλναγια ένα προσβλητικό παρατσούκλι: την αποκαλούν «εύθυμη χήρα», έχοντας, μάλλον, κατά νου τη διάσημη ομώνυμη οπερέτα του Φραντς Λέχαρ.

Οπως αναφέρει η La Repubblica σε ρεπορτάζ της, η εκστρατεία κατά της χήρας του Αλεξέι Ναβάλνι άρχισε με ένα βίντεο σε αργή κίνηση από τη μη προγραμματισμένη παρέμβασή της στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όταν η είδηση του θανάτου του συζύγου της είχε μόλις κοινοποιηθεί από την Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας και εκείνη πάσχιζε ακόμα να το πιστέψει.

Στο χειροκρότημα των παρευρισκόμενων η Γιούλια Ναβάλναγια απάντησε με ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο, ενδεικτικό, σύμφωνα με τους επικριτές της, της «δίψας της για προσοχή και δύναμη», παρά το «προσωπείο του πόνου». Κάποιοι έκαναν λόγο ακόμη και για «αντίδραση μιας γυναίκας που δεν μπορεί να συγκρατήσει τη χαρά και την ανακούφισή της», επικαλούμενοι, μάλιστα, την άποψη ενός… αμερικανού ψυχολόγου ονόματι Πολ Εκμαν, ο οποίος είναι κορυφαίος ειδικός στις εκφράσεις του προσώπου.

Επικοινωνώντας, ωστόσο, με το ιατρείο του, δημοσιογράφοι του ανεξάρτητου ρωσικού τηλεοπτικού σταθμού TV Dozhd (γνωστός και ως TV Rain, πλέον εδρεύει στο Αμστερνταμ) πληροφορήθηκαν πως ο αμερικανός ψυχολόγος δεν είχε προβεί σε κανένα σχετικό σχόλιο, καθώς «δεν παρέχει συμβουλές όσον αφορά πολιτικά ζητήματα» και σίγουρα «δεν σχολιάζει τη μη λεκτική συμπεριφορά άλλων ανθρώπων».

Υπάρχει, όμως, και συνέχεια. Διάφορα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων ορισμένα στα αγγλικά και γερμανικά, άρχισαν να κυκλοφορούν μια φωτογραφία της Ναβάλναγια – με σορτς να χαμογελάει σε μια παραλία, δίπλα σε έναν άλλο άνδρα – συνοδευόμενη από σκανδαλιστικά σχόλια τύπου «την ημέρα του θανάτου του Ναβάλνι η Γιούλια διασκέδαζε στην παραλία!».

