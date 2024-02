Ναβάλναγια: Θα συνεχίσω το έργο του Αλεξέι

Μήνυμα μέσω βίντεο έστειλε την Δευτέρα η Γιούλια Ναβάλναγια, απευθυνόμενη στους υποστηρικτές του συζύγου της, αλλά και στο Κρεμλίνο.

«Ο Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό μου», κατήγγειλε η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει το έργο του και θα αγωνιστεί «για μια ελεύθερη Ρωσία».

«Πριν από τρεις ημέρες ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό μου, Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν σκότωσε τον πατέρα των παιδιών μου. Ο Πούτιν θέλησε να σκοτώσει την ελπίδα μας, την ελευθερία μας, το μέλλον μας», είπε.

«Σκοτώνοντας τον Αλεξέι, ο Πούτιν σκότωσε τον μισό εαυτό μου, τη μισή καρδιά μου και τη μισή ψυχή μου», συνέχισε η ίδια. «Αλλά εξακολουθώ να έχω το άλλο μισό και αυτό μου λέει ότι δεν έχω δικαίωμα να τα παρατήσω. Θα συνεχίσω το έργο του Αλεξέι Ναβάλνι, θα συνεχίσω να πολεμάω για τη χώρα μας».

Η χήρα του ρώσου αντιφρονούντα υπογράμμισε: «Θέλω να ζήσω σε μια ελεύθερη Ρωσία, θέλω να χτίσω μια ελεύθερη Ρωσία».

Yulia Navalnaya, wife of Alexei Navalny: "We know exactly why Putin killed Alexei three days ago. We will share this with you soon."

Yulia said she will continue fighting for Alexei Navalny's cause and urged other Russians to join her. pic.twitter.com/xymCSiKZrR

