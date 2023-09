Ρούπερτ Μέρντοκ, οι τελευταίες ημέρες ενός αυτοκράτορα

Αρχικά τον απεχθανόταν, ενώ όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ, το 2015, τον υποτίμησε, θεωρώντας τον έναν κλόουν της πολιτικής και, ως εκ τούτου, ανάξιο προσοχής. Οταν, ωστόσο, κέρδισε τη μάχη για τον Λευκό Οίκο την επόμενη χρονιά, επέλεξε να τον στηρίξει στο πλαίσιο μιας αμοιβαία επωφελούς συμβιωτικής σχέσης.

Η παλιά απέχθεια δεν ξεπεράστηκε ποτέ, αλλά τρόπον τινά ξεχάστηκε χάρη στα δισεκατομμύρια που κέρδισαν το Fox News και οι λοιποί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι εφημερίδες της δεξιόστροφης αυτοκρατορίας του, λειτουργώντας ως μεγάφωνο του λαϊκιστή προέδρου που λίγο έλειψε να καταλύσει την αμερικανική δημοκρατία.

Πλέον, όμως, έχοντας φτάσει στο τέλος της εξαιρετικής όσο και αμφιλεγόμενης καριέρας του και βαδίζοντας, αναπόφευκτα, προς τη δύση της ζωής του, ο 92χρονος Ρούπερτ Μέρντοκ, ο κατεξοχήν (και ο ισχυρότερος που υπήρξε ποτέ) μεγιστάνας του Τύπου, των εκδόσεων και των ΜΜΕ –ο οποίος την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι παύει να είναι επικεφαλής των εταιρειών Fox και News– εκφράζει χωρίς περιστροφές το μίσος του για τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μάλλον είναι αβυσσαλέο, λαμβάνοντας υπόψη πως ο γηραιός δισεκατομμυριούχος συχνά εύχεται τον θάνατο του αμερικανού πρώην (και πιθανώς μελλοντικού) προέδρου.

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Μάικλ Γουλφ στο πολυαναμενόμενο νέο βιβλίο του για τον Ρούπερτ Μέρντοκ, «The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty» (H Πτώση: Το Τέλος τοy Fox News και της Δυναστείας Μέρντοκ). Σύμφωνα με τον αμερικανό δημοσιογράφο και συγγραφέα, ο Μέρντοκ έχει καταστεί πλέον «λυσσασμένος εχθρός» του Ντόναλντ Τραμπ και καταφέρεται εναντίον του όπου σταθεί και όπου βρεθεί, εκφράζοντας συχνά σκέψεις όπως «Θα ήμασταν όλοι καλύτερα αν…», «Ολα αυτά θα λύνονταν αν…», «Πώς γίνεται και είναι ακόμα ζωντανός, πώς γίνεται;», «Τον έχετε δει;» Εχετε δει την όψη του; Τι τρώει;».

Ωστόσο, «Η Πτώση» δεν αφορά τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ – για τον οποίο ο Γουλφ έχει γράψει τρία άκρως αποκαλυπτικά βιβλία. «Αφηγούμαι την ιστορία της τεράστιας ισχύος του Ρούπερτ Μέρντοκ και του Fox News εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η ισχύς φθάνει τώρα σε ένα φυσικό τέλος και “Η Πτώση” ολοκληρώνει την ιστορία» είχε πει ο Γουλφ, ανακοινώνοντας το νέο του βιβλίο. Και την περασμένη Τρίτη, επικαλούμενος τον «Μόμπι Ντικ» του Χέρμαν Μέλβιλ, χαρακτήρισε (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) τον Μέρντοκ ως τη δική του «λευκή φάλαινα», εξηγώντας ότι, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του βιβλίου του, τερματίστηκε «επιτέλους» και η «μακρά εμμονή» του μαζί του.

Oπως εύστοχα επισημαίνει ο Μάσιμο Γκάτζι της Corriere della Sera, επικαλούμενος τον «Μόμπι Ντικ», ο Μάικλ Γουλφ μάλλον υπερβάλλει, αφού «σε αντίθεση με τον “Καπετάνιο Αχαμπ”, μόνον οφέλη είχε από τις φάλαινες που καμάκωσε: φήμη και πωλήσεις εκατομμυρίων αντιτύπων των βιβλίων του».

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι επί πολλά χρόνια είχε εμμονή με τον Μέρντοκ. Την απίστευτη ιστορία του –εκδοτική, επιχειρηματική, πολιτική αλλά και ανθρώπινη– ο Μάικλ Γουλφ τη συνόψισε στο βιβλίο «The Man Who Owns the News», που κυκλοφόρησε το 2008. Παρότι η συγγραφή του βασίστηκε σε 150 ώρες συνεντεύξεων που πήρε ο συγγραφέας από τον Μέρντοκ, η έκδοσή του τον εξόργισε, κυρίως επειδή τον παρουσίαζε ως έναν άνθρωπο πανίσχυρο αλλά και δεσποτικό, με μια δυσλειτουργική οικογένεια (ιδιαίτερα αρνητική ήταν η εικόνα της Γουέντιν Ντένγκ, της τρίτης συζύγου του Μέρντοκ, αλλά και των δύο γιων του, Λάκλαν και Τζέιμς, που ήταν ήδη στα μαχαίρια).

Εκτοτε, ο Μέρντοκ διέκοψε τις σχέσεις του με τον βιογράφο του, επομένως όλα όσα αναφέρει στο νέο του βιβλίο ο Γουλφ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με μια κάποια προσοχή και επιφύλαξη, καθώς βασίστηκε κυρίως σε έμμεσες πηγές (ενώ έχουν επίσης εντοπιστεί ορισμένες ανακρίβειες σε προηγούμενα βιβλία του). Ωστόσο, αναφερόμενος στο «The Fall», ο Μάικλ Γουλφ είπε πως «αυτή τη στιγμή, άνθρωποι μέσα στο Fox, στη Wall Street Journal, στη New York Post και στα κεντρικά γραφεία του Μέρντοκ στο Λονδίνο, λένε ο ένας στον άλλον: Το γνώριζες; Τι άλλο λες να ξέρει;».

Το βιβλίο κυκλοφορεί (την επόμενη εβδομάδα) εν μέσω μιας «ταπεινωτικής και χαοτικής χρονιάς για τη μιντιακή αυτοκρατορία του Μέρντοκ», όπως γράφει η Εμα Λοχέιγκεν της Evening Standard. Αναφέρει ενδεικτικά ότι νωρίτερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ο Μέρντοκ αναγκάστηκε να ξοδέψει περισσότερα από 787 εκατ. δολάρια στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού με την Dominion Voting Systems, έπειτα από αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία κατά του Fox News, καθώς το κανάλι μετέδωσε πολλές φορές τον ψευδή ισχυρισμό ότι είχε συμβάλει στην εκλογική απάτη εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Επειτα από λίγες ημέρες ακολούθησε η αναπάντεχη απόλυση του Τάκερ Κάρλσον, του απόλυτου σταρ του Fox News και μπροστάρη του (ακρο)δεξιού πολιτικού κινήματος στις ΗΠΑ, εξέλιξη που εξέπληξε τόσο τα ΜΜΕ όσο και τους αμερικανούς πολιτικούς.

«Τελικά, η ιστορία των Μέρντοκ μοιάζει πραγματικά με την ιστορία της τηλεοπτικής σειράς “Succession”» συνοψίζει ο Μάσιμο Γκάτζι της Corriere. Επικαλούμενος, όμως, τον Μάικλ Γουλφ, δεν παραλείπει να αναφέρει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κωμωδία. «Είναι μια τραγωδία» γράφει ο ιταλός δημοσιογράφος, και καθώς πλησιάζει, αναπόφευκτα, το φυσικό τέλος του Μέρντοκ και του Fox News, «θα μπορούσε να μετατραπεί σε σεισμό, ακόμη και πολιτικό».

