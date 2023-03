Γεωργία: Νέα νύχτα διαδηλώσεων κατά του «ρωσικού» νόμου

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν για δεύτερη συνεχή ημέρα την Τετάρτη στις ογκώδεις διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, καθώς και σε άλλες πόλεις, διαμαρτυρόμενοι κατά του νομοσχεδίου περί «ξένων πρακτόρων» που προωθεί η κυβέρνηση και το οποίο σηματοδοτεί μια στροφή της χώρας προς τον απολυταρχισμό σύμφωνα με τους επικριτές του.

Ο νόμος -που φέρει τη στήριξη του κυβερνητικού συνασπισμού υπό το κόμμα Γεωργιανό Ονειρο- θα απαιτεί από τις οργανώσεις που λαμβάνουν τουλάχιστον το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, να εγγράφονται ως «ξένοι πράκτορες» και τις θέτει σε επιτήρηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης –σε διαφορετική περίπτωση θα υπόκεινται σε βαριά πρόστιμα.

Το νομοσχέδιο συγκρίνεται με έναν ρωσικό νόμο του 2012, ο οποίος διευρύνεται σταθερά από τότε και χρησιμοποιείται για να κατασταλούν στη Ρωσία η κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στην Τιφλίδα έφεραν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, των ΗΠΑ αλλά και της Ουκρανίας, ενώ φώναζαν χαρακτηριστικά: «Οχι στη ρωσική νομοθεσία».

A huge new pro-EU protest officially started in front of the Georgian Parliament in Tbilisi 2 minutes ago. All eyes on Georgia tonight. 🇬🇪 pic.twitter.com/D1faRFHzLg — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023

The crowd of pro-EU and pro-Ukraine protesters in front of the Georgian parliament in Tbilisi just continues to grow. 🇬🇪🇺🇦 pic.twitter.com/GOWNbiFVL5 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023

BREAKING: Some of the pro-EU protesters are trying to storm the Georgian Parliament in Tbilisi. 🇬🇪 pic.twitter.com/y6G2RhTvYr — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023

The protesters in #Tbilisi dance to the sounds that the security forces turn on. pic.twitter.com/6bWDnZN9jW — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2023

Ανάλογη ήταν η εικόνα στην πρωτεύουσα της Γεωργίας και την Τρίτη, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για το νομοσχέδιο στη Βουλή.

Police using water cannon against peaceful demonstrator waving EU flag outside the Georgian Parliament protesting the adoption of the Russian-style anti-NGO law. pic.twitter.com/AXS1HyzC9Y — Formula NEWS | English (@FormulaGe) March 7, 2023

Το βράδυ της Τετάρτης η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει τους συγκεντρωμένους στο σημείο, ορισμένοι εκ των οποίων επιχείρησαν να εισβάλουν στη Βουλή, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού.

Riot police dispersed protesters in Tbilisi with water cannons and tear gas. Several thousand were demonstrating in Georgia against a controversial bill, widely believed to be aimed at silencing the Georgian government's critics. pic.twitter.com/BS45PCBAn5 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 8, 2023

Protestors once again try to enter the Georgian parliament in Tbilisi after the government didn’t retract the new foreign agent law as demanded by the protestors. A long night awaits Tbilisi. pic.twitter.com/83zAmq1hHu — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 8, 2023

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές του κέντρου της Τιφλίδας.

It is reported that protesters in Tbilisi were forced out from the central Rustaveli Avenue by special forces. We stand with the people of Georgia in their fight for freedom. pic.twitter.com/g6hvnbHPdU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 8, 2023

Νωρίτερα, το συλλαλητήριο «δόνησε» ο εθνικός ύμνος της Ουκρανίας, σε μία ένδειξη αλληλεγγύης των διαδηλωτών με τον ουκρανικό λαό, ο οποίος βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Mass protests in Tbilisi continue. The Ukrainian anthem can be heard in the background. Protesters gave Georgian government one hour to gulfill their demands: remove the "foreign agents" law from parliament and release all arrested protesters. pic.twitter.com/xOLyOvggzb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 8, 2023

🇺🇦Ukrainian anthem being played at the protests in 🇬🇪 #Tbilisi, #Georgia. We feel your spirit of unity 💙 🎥: Formula News pic.twitter.com/ADmwTT3xGC — Kira Rudik (@kiraincongress) March 8, 2023

Ο εθνικός ύμνος της χώρας, όπως και το σύνθημα «Σλάβα Ουκραΐνα», που σημαίνει «Δόξα στην Ουκρανία», ακούστηκαν και σε άλλες πόλεις της Γεωργίας, όπως το Μπατούμι.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ουκρανία και ουκρανοί πολιτικοί χαιρέτησαν το μήνυμα των γεωργιανών διαδηλωτών και εξέφρασαν, με τη σειρά τους, την αλληλεγγύη τους στους πολίτες της χώρας και τον αγώνα τους για να «σπάσουν τα ρωσικά δεσμά».

Russia is trying to keep Georgia dependent on it. Putin aims to govern Georgia through his marionette politician Bidzina Ivanishvili. Today in Tbilisi people are fighting to throw off Russian chains. We stand with the people of Georgia. pic.twitter.com/hRbIrlmQOr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 8, 2023

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Ενωση αρνήθηκε να χορηγήσει στη Γεωργία το καθεστώς υποψήφιας χώρας, μαζί με τη Μολδαβία και την Ουκρανία, παρότι η κυβέρνηση έχει εκφράσει την επιθυμία να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό μπλοκ, όπως και στο ΝΑΤΟ –αυτή την επιθυμία εξέφρασαν και οι διαδηλωτές που κρατούσαν σημαίες της Ενωσης.

Η ΕΕ δικαιολόγησε την τότε άρνησή της επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, στάσιμες πολιτικές. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ επιβεβαίωσε τις αντιρρήσεις του μπλοκ με την πολιτική της γεωργιανής κυβέρνησης, καταδικάζοντας το επίμαχο σχέδιο νόμου.

«Αυτό το νομοσχέδιο είναι ασύμβατο με τις αξίες και τα πρότυπα της ΕΕ. Αντιβαίνει στον δεδηλωμένο στόχο της Γεωργίας για ένταξη στην ΕΕ, που υποστηρίζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των γεωργιανών πολιτών. Η οριστική του υιοθέτηση θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις μας», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι στηρίζει τους διαδηλωτές στη Γεωργία

Το βράδυ της Τετάρτης ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους διαδηλωτές στη Γεωργία και την ελπίδα για νίκη της δημοκρατίας στη χώρα.

«Δεν υπάρχει Ουκρανός που να μην εύχεται επιτυχία στη φίλη μας Γεωργία. Μια επιτυχία της δημοκρατίας. Μια ευρωπαϊκή επιτυχία», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Ολα τα ελεύθερα έθνη στην Ευρώπη αξίζουν» να είναι μέλη της ΕΕ, προσέθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής κυβέρνησης, η οποία επίσης επιθυμεί να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Εκκληση των ΗΠΑ για σεβασμό στους διαδηλωτές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, κάλεσαν τις γεωργιανές Αρχές να «σεβαστούν τις ειρηνικές διαδηλώσεις», δηλώνοντας, παράλληλα, την αλληλεγγύη τους στον γεωργιανό λαό.

«Καλούμε την κυβέρνηση της Γεωργίας να σεβαστεί την ελευθερία του συνέρχεσθαι και τις ειρηνικές διαμαρτυρίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις, επαναλαμβάνοντας την «ανησυχία» της Ουάσινγκτον για τον νόμο περί «ξένων πρακτόρων».

Ανάλογο μήνυμα είχε εκπέμψει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και την Τρίτη.

