Γερμανία: Αδεια εργασίας αλά ελληνικά σε συνταξιούχους

Το παράδειγμα της Ελλάδας ακολουθεί και η Γερμανία, καθώς οι συνταξιούχοι θα μπορούν, πλέον, να εργάζονται χωρίς να φορολογούνται, αρκεί ο μισθός τους να μην ξεπερνά τα 2.000 ευρώ μηνιαίος.

Πρόκειται για πρόταση της κυβέρνησης, όπως σημειώνουν οι Financial Times, με το κόστος της να υπολογίζεται στα 890 εκατ. ευρώ ετησίως και αφορά περί των 285.000 συνταξιούχων οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται. Στόχος της γερμανικής κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μέσω της αύξησης των φορολογικών κινήτρων για παραμονή στην εργασία.

Οι FT σημειώνουν ότι η Γερμανία δεν είναι η πρώτη χώρα που προβαίνει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα ο αριθμός των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων έχει αυξηθεί από 35.000 το 2023 σε περισσότερους από 250.000 πλέον.

Η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην αγορά εργασίας καθώς το 9% του εργατικού δυναμικού, δηλαδή 4,8 εκατ. εργαζόμενοι, θα συνταξιοδοτηθεί έως το 2035.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News