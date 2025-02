Γάζα: Προκλητικό σόου της Χαμάς ακόμα και στην παράδοση των νεκρών παιδιών

Παρουσία εκατοντάδων ενόπλων και παλαιστινίων αμάχων, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τα φέρετρα τεσσάρων νεκρών ομήρων, ανάμεσά τους της οικογένειας Μπίμπας, της μητέρας με τα δύο μικρά της αγόρια, το πρωί της Πέμπτης, στη Γάζα.

Οι παλαιστίνιοι τρομοκράτες συνέχισαν τα προκλητικά τους σόου, όπως έχουν κάνει σε κάθε παράδοση ομήρων μέχρι τώρα, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που παρέδιδαν πτώματα ομήρων και μάλιστα μικρών παιδιών.

Η Χαμάς ανέβασε τα φέρετρα σε μία σκηνή, τα οποία έφεραν τις φωτογραφίες των νεκρών: του Κφιρ Μπίμπας, ο οποίος ήταν εννέα μηνών όταν απήχθη από το νότιο Ισραήλ, κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, του τετράχρονου αδελφού του Αριελ, της 32χρονης μητέρας τους Σίρι, και του Οντέντ Λίφσιτς, ο οποίος ήταν 83 ετών όταν απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ.

Στη σκηνή, πίσω από τα φέρετρα, υπήρχε ένα μεγάλο ζωγραφισμένο πανό με τις φωτογραφίες των νεκρών και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη μορφή του Δράκουλα, στο οποίο αναγραφόταν ότι το Ισραήλ σκότωσε τους ομήρους.

Στη συνέχεια, ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τα φέρετρα και τα παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό, μέσα στη Γάζα. Εκεί, οργανώθηκε μία ολιγόλεπτη θρησκευτική τελετή για τους νεκρούς.

Οι σοροί των ομήρων μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Ιατροδικαστικό Κέντρο στο Τελ Αβίβ, όπου θα παραμείνουν έως και 48 ώρες, μέχρι την ταυτοποίησή τους. Μετά, θα παραδοθούν στις οικογένειές τους.

Η ανακοίνωση της παράδοσης των σορών προκάλεσε αντιδράσεις θυμού και θλίψης στο Ισραήλ, καθώς και στο εξωτερικό.

Πολίτες με σημαίες του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν στη διαδρομή που θα ακολουθούσαν τα στρατιωτικά οχήματα με τα φέρετρα από τη Γάζα, στο Τελ Αβίβ και σε άλλα σημεία της χώρας, την ώρα της παράδοσης των νεκρών, με εμφανή τη θλίψη στα πρόσωπά τους.

«Αγωνία. Πόνος. Δεν υπάρχουν λέξεις», έγραψε ο ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτσογκ, στο X: «Οι καρδιές μας –οι καρδιές ενός ολόκληρου έθνους– είναι συντετριμμένες. Στο όνομα του Κράτους του Ισραήλ, σκύβω το κεφάλι και ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν σας προστατεύσαμε αυτή την τρομερή ημέρα. Συγγνώμη που δεν σας φέραμε πίσω στο σπίτι ζωντανούς».

Η οικογένεια Μπίμπας με τα δύο μικρά αγόρια είχε γίνει σύμβολο του αγώνα των Ισραηλινών για την επιστροφή των ομήρων.

Ο Κφιρ Μπίμπας ήταν ο νεότερος από τους 251 ομήρους που απήχθησαν κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

The Bibas family, including 10-months-old Kfir, 4-year-old Ariel and their mother Shiri were abducted by Hamas on October 7.

Hamas must be held accountable.

Hamas must release all hostages immediately. pic.twitter.com/aizQ6M0Yp2

— Israel Defense Forces (@IDF) November 29, 2023