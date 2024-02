Γαλλία: Εργαζόμενος σε κάβες έκλεψε κρασιά μισού εκατ. ευρώ «για να τα θαυμάζει»

Ενας εργαζόμενος σε κάβα που πουλούσε κρασιά Βουργουνδίας πιστεύεται ότι έκλεψε από τους εργοδότες του από 8.000 έως 10.000 μπουκάλια, συνολικής αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις γαλλικές δικαστικές αρχές. Η κλοπή αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των γαλλικών κρασιών.

Ο 56χρονος ύποπτος συνελήφθη και προφυλακίστηκε μέχρι τη δίκη του, το καλοκαίρι, ανέφερε ο εισαγγελέας της Ντιζόν, Ολιβιέ Καρακότς.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι ο άνδρας έκλεβε «χιλιάδες μπουκάλια, επί χρόνια» από τις κάβες όπου εργαζόταν στο Μπον, στην καρδιά της περίφημης αμπελουργικής περιοχής της Γαλλίας. Περίπου 8.000 μπουκάλια βρέθηκαν στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Saône-et-Loire, που αποκάλυψε την υπόθεση, ο 56χρονος «πιάστηκε» από τις κάμερες ασφαλείας ενώ έκλεβε τέσσερα μπουκάλια. Μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο εργοδότης του, συνελήφθη και το σπίτι του ερευνήθηκε. Βρέθηκαν εκεί πολλές κάβες και χιλιάδες μπουκάλια, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οινοπωλείου αναγνώρισε και τα δικά του. Τα άλλα προέρχονταν από άλλα καταστήματα όπου είχε εργαστεί ο 56χρονος την τελευταία 15ετία.

Οταν πλέον δεν χωρούσαν άλλα κρασιά στα τρία κελάρια του σπιτιού του, ο ύποπτος έχτισε κελάρι στο σπίτι της μητέρας του, στην ίδια περιοχή, το οποίο γέμισε με εκατοντάδες μπουκάλια.

Η τιμή του κάθε κρασιού, όπως το περίφημο Vosne-Romanée, από το οποίο είχε 56 μπουκάλια στην κατοχή του, μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Ο δράστης δήλωσε στην αστυνομία ότι τα συνέλεγε για τον εαυτό του και ήθελε απλώς να τα κοιτά. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη προς το παρόν ότι πούλησε έστω και ένα μπουκάλι, ανέφερε ο εισαγγελέας.

