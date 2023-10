Φρίκη στο Νταγκεστάν: Οχλος εισέβαλε στο αεροδρόμιο αναζητώντας Εβραίους

Δεκάδες άνδρες εισέβαλαν την Κυριακή και παρέμειναν για ώρες στον διάδρομο και σε τερματικό σταθμό αεροδρομίου στη Μαχατσκαλά, την πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Νταγκεστάν της Ρωσίας, με πληθυσμό κατά πλειονότητα μουσουλμανικό, ψάχνοντας επιβάτες πτήσης από το Ισραήλ.

Στο Διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο που εικονίζουν εισβολείς να αποπειρώνται να κάνουν έλεγχο σε οχήματα, να ζητούν ταυτότητα επιβάτη, να ανοίγουν διά της βίας τις πόρτες τερματικού σταθμού, να προσεγγίζουν πεζή αεροσκάφος στον διάδρομο.

Επειτα από επέμβαση των δυνάμεων επιβολής της τάξης, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι στις 22:20 (τοπική ώρα· στις 21:20 ώρα Ελλάδας) το αεροδρόμιο είχε πλέον «αδειάσει από τους πολίτες που μπήκαν χωρίς άδεια» στην εγκατάσταση.

Εξήντα άτομα που εισέβαλαν βίαια στο αεροδρόμιο, τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

«Πάνω από 150 από τους πιο ενεργούς συμμετέχοντες στις ταραχές ταυτοποιήθηκαν» και «60 από αυτούς προσήχθησαν», ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως οι δύο από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

BREAKING: A lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia to look for Jewish passengers after finding out that a plane from Tel Aviv is about to land. They have also stopped police cars in front of the airport and are searching them for Jews. What’s Putin doing? 🇷🇺🇮🇱 pic.twitter.com/LgaiXaiDqJ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar, πτήση από το Τελ Αβίβ της ρωσικής εταιρείας Red Wings προσγειώθηκε στη Μαχατσκαλά στις 7 το απόγευμα της Κυριακής (στις 6 ώρα Ελλάδας). Επρόκειτο για πτήση τράνζιτ, που θα αναχωρούσε για τη Μόσχα στις 9 το βράδυ.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ισραηλινοί και εβραίοι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο στο αεροδρόμιο.

Αρχικά το πλήθος έψαχνε Ισραηλινούς στην έξοδο του αεροδρομίου. Κάποιος κράταγε πλακάτ με το σύνθημα «Οι δολοφόνοι παιδιών δεν έχουν θέση στο Νταγκεστάν», άλλοι φώναζαν «Αλλάχου Ακμπάρ» και άλλοι κράταγαν παλαιστινιακές σημαίες.

BREAKING: The lynch mob which stormed the airport in Dagestan, Russia to search for Jews as a plane was landing from Tel Aviv has found its first “suspected Jew” He tells them he is Uzbek, but they don’t believe him “Take his passport, search his phone” pic.twitter.com/9gKteyKFz0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ιζβέστια και το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RT, κατόπιν εισέβαλαν, ανέβηκαν στην οροφή τερματικού σταθμού και παρεισέφρησαν στον διάδρομο. Ένας από τους διαδηλωτές εικονίζεται κοντά σε φτερό του αεροπλάνου της Red Wings, να πλησιάζει τα παράθυρα.

Η επίθεση οργανώθηκε με μηνύματα στο Telegram, τα οποία καλούσαν τον κόσμο να μεταβεί στο αεροδρόμιο όπου έφτανε πτήση από το Τελ Αβίβ, να βρουν εβραίους επιβάτες, να τους ανακρίνουν και να τους αναγκάσουν να αποκηρύξουν την ισραηλινή κυβέρνηση.

The Jewish cultural center in Nalchik, Dagestan, Russia has been set on fire Putin’s anti-Israel propaganda has riled emotions among the Muslim community in the region. pic.twitter.com/vqsL5kfmwd — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Στα βίντεο φαίνεται το προσωπικό του αεροδρομίου να τρέχει προς το αεροσκάφος, ενώ έχουν ανοίξει οι πόρτες και αρχίζουν να κατεβαίνουν οι επιβάτες, για να τους ενημερώσουν να επιστρέψουν στο εσωτερικό του.

Ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες ότι οργισμένος όχλος βρίσκεται στον διάδρομο και μπορεί να επιτεθεί στο αεροσκάφος.

Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό ως τις 6 Νοεμβρίου, κατά τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Muslims within the Republic of Dagestan in Southwestern Russia are currently Storming the International Airport in the Region in order to reportedly “Kill Israelis and Jews” after Rumors began that an Israeli Aircraft was preparing to land at the Airport; this has been going in… pic.twitter.com/p4zB8Xgn0j — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023

Διεθνής καταδίκη

«Οι κάτοικοι του Νταγκεστάν κατανοούν τα δεινά εκείνων που γίνονται θύματα άδικων ενεργειών ορισμένων και προσεύχονται για την ειρήνη στην Παλαιστίνη», τόνισε ο ηγέτης της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου, Σεργκέι Μίλικοφ. «Όμως αυτό που έγινε στο αεροδρόμιό μας είναι σκανδαλώδες», πρόσθεσε, διαμηνύοντας πως θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Καθώς το επεισόδιο βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, η κυβέρνηση του Ισραήλ ζήτησε από τη Μόσχα «να προστατεύσει όλους τους ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους».

A Jewish man checked into the Flamingo Hotel in Khasavyurt, Dagestan in Russia today. Quickly a crowd gathered in front of the hotel and started shouting: "Show your face, or we will come into the hotel and pull you out of there!” This is how a lynch mob looks like pic.twitter.com/zfWcgwkdD9 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Το Ισραήλ «παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις απόπειρες επίθεσης εναντίον ισραηλινών πολιτών και Εβραίων σε όλον τον κόσμο», τόνισε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταδικάζει «σθεναρά» τις «αντισημιτικές διαδηλώσεις», ανέφερε η εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, Εϊντριεν Γουότσον. «Οι ΗΠΑ στέκονται χωρίς περιστροφές στο πλευρό ολόκληρης της εβραϊκής κοινότητας καθώς γινόμαστε μάρτυρες παγκόσμιας έξαρσης του αντισημιτισμού», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

A Russian Pilot telling Passengers on a Plane at Makhachkala International Airport in Dagestan to not attempt to Open any of the Doors due to the Rioters on the Tarmac which are trying to enter the Aircraft. pic.twitter.com/lwTW0Zg3V6 — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023

Ο υπουργός Πληροφοριών της Τσετσενίας, Αχμεντ Ντουντάγιεφ, έκανε έκκληση για «ηρεμία» και ζήτησε να αποφευχθούν οι «προκλήσεις» στον ρωσικό Καύκασο, όπου η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται τεταμένη.

Rioters are still attempting to find a way onto the RedWings Flight from Israel on the Tarmac at Makhachkala International Airport in Dagestan, while continuing to shout “Allahu Akbar” and raising the Palestinian Flag near the Plane. pic.twitter.com/HXne4NRzTj — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023

Με επιθέσεις εναντίον Εβραίων «παίζετε το παιχνίδι των εχθρών μας που προκαλούν σκόπιμα τον κόσμο με φόντο την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση» ανέφερε σε βίντεο μέσω Telegram.

Στην Τσετσενία και το Νταγκεστάν, δημοκρατίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον Καύκασο, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ασταθής.

Νωρίτερα την Κυριακή, εβραϊκό κέντρο στην πόλη Νάλτσικ, στη ρωσική περιφέρεια Καμπαρτίνο-Μπαλκάρια, πυρπολήθηκε.

BREAKING: The lynch mob which stormed the airport in Dagestan, Russia to search for Jewish passengers have now stopped a bus full of kids in front of the airport They suspect that the children are Israeli and demand to check everyone's passports Russia sided with Hamas & Iran pic.twitter.com/NVnQ4xprJb — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News