Financial Times: Ο Μπλερ δεν θα έχει θέση στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Το σενάριο που ήθελε τον Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργό (1997-2007) της Βρετανίας, να αναλαμβάνει ρόλο «ειρηνοποιού» στη μεταπολεμική Γάζα, στη βάση του αμφιλεγόμενου σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι κάηκε νωρίς.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, ο 72χρονος πια πολιτικός αποσύρθηκε από τη λίστα των υποψηφίων για το «Συμβούλιο Ειρήνης» το οποίο σχεδιάζει ο Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα.

Οπως επεσήμαναν οι FT, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν το μόνο πρόσωπο που είχε αναφερθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν, τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε παρουσιάσει το σχέδιό του των 20 σημείων για τον τερματισμό της σύρραξης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς.

Το έγκυρο βρετανικό φύλλο ανέφερε πως η απόφαση του Μπλερ προέκυψε, όπως σε μεγάλο βαθμό αναμενόταν, εξαιτίας των αντιρρήσεων πολλών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που δεν ξέχασαν την ισχυρή υποστήριξη που παρείχε, το 2003, η Ντάουνινγκ Στριτ στο σχέδιο του τότε προέδρου των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους του νεότερου και του αντιπροέδρου του Ντικ Τσέινι στην εισβολή στο Ιράκ. Επίσης υπήρχαν ανησυχίες ότι οι Παλαιστίνιοι θα περιθωριοποιούνταν εντός της προτεινόμενης δομής του συμβουλίου.

Ο Μπλερ ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο όταν αναζητείτο ειρηνευτική φόρμουλα για τέλος του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και των τρομοκρατών Χαμάς, είχε χαρακτηριστεί από τον Τραμπ ως «ένας πολύ καλός άνθρωπος», ενώ και ο ίδιος είχε κάνει τότε λόγο για «τολμηρό και έξυπνο» σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε αναγνωρίσει ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο την πιθανότητα αντίθεσης Αράβων και μουσουλμάνων στον διορισμό του Μπλερ λέγοντας:

«Πάντα μου άρεσε ο Τόνι, αλλά θέλω να δω αν η επιλογή είναι αποδεκτή από όλους»…

