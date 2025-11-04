Πέθανε ο Ντικ Τσέινι, αντιπρόεδρος του Μπους και αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας»

Ενας απόφοιτος του Γέιλ που απέφυγε, όπως πολλοί άλλοι Αμερικανοί, να υπηρετήσει τη θητεία του στο Βιετνάμ, ο Ντικ Τσέινι, έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς.

Πέθανε την Τρίτη, σε ηλικία 84 ετών.

Ηταν, κατά σειρά, βοηθός του Ρίτσαρντ Νίξον, ο νεότερος προσωπάρχης στον Λευκό Οίκο επί Τζέραλντ Φορντ, βουλευτής την εποχή του Ρόναλντ Ρέιγκαν, υπουργός Αμυνας επί Τζορτζ Μπους και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Η κόρη του, Λιζ Τσέινι, τον διαδέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας το Γουαϊόμινγκ.

Οταν ο νεότερος Μπους τον επέλεξε για υποψήφιο αντιπρόεδρο στις προεδρικές εκλογές του 2000, ο Τσέινι είχε ήδη επιβιώσει τρεις φορές από καρδιακή προσβολή.

Παρ’ όλα αυτά, έγινε ένας από τους πιο ισχυρούς αντιπροέδρους στα χρονικά των ΗΠΑ, ο οποίος φέρεται ότι ασκούσε μεγάλη επιρροή στον λιγότερο έμπειρο Μπους.

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Τσέινι ανέλαβε τα ηνία, την ώρα που ο πρόεδρος Μπους μεταφερόταν εσπευσμένα σε ασφαλές καταφύγιο, όπως όριζε το πρωτόκολλο.

Συνεργαζόμενος με τον υπουργό Αμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ, συνεργάτη του από την εποχή του Νίξον και του Φορντ, ο Τσέινι επιδίωξε διεθνή συνεργασία, αλλά όπως αποκάλυψε αργότερα, θεώρησε ότι η κυβέρνηση Μπους «είχε την υποχρέωση να κάνει ό,τι χρειαζόταν για να υπερασπιστεί την Αμερική».

Σύντομα, αμερικανικά στρατεύματα βρέθηκαν στο Αφγανιστάν, πολεμώντας τους Ταλιμπάν και κυνηγώντας την Αλ Κάιντα.

Αλλά, όπως σημείωσε ο Guardian, η θέση του Τσέινι στην Ιστορία θα κριθεί από την απόφαση της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Ηταν υπουργός Αμυνας κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου του Κόλπου, το 1990 και το 1991.

Μια δεκαετία αργότερα, ο Μπους και ο Τσέινι δικαιολόγησαν την απόφασή τους να εισβάλουν στο Ιράκ, λέγοντας ότι ο ιρακινός δικτάτορας είχε σχέσεις με την Αλ Κάιντα, έπαιξε ρόλο στην 11η Σεπτεμβρίου και κατείχε όπλα μαζικής καταστροφής.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2003, όταν οι δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους εισέβαλαν στο Ιράκ, δεν είχαν βρεθεί αποδείξεις για καμία από τις δύο κατηγορίες. Σύντομα, αποδείχθηκαν ψευδείς.

