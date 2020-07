Φίμωτρο στην «επαναστάτρια» κόρη της συμβούλου του Τραμπ

Συνηθισμένο πράγμα να επαναστατεί ο έφηβος, ε; Σαφώς. Και ακόμη πιο συνηθισμένο πλέον είναι η επανάστασή του να εκδηλώνεται μέσω των σόσιαλ μίντια. Σαφές και αυτό; Ο.Κ.

Γιατί, λοιπόν, να ξεφύγει από τον συρμό η κόρη της συμβούλου του Τραμπ Κελιάν Κόνγουεϊ; Ε, δεν ξέφυγε το παιδί.

Η Κλόντια Κόνγουεϊ, μόλις 15 θείων Μαΐων, στο δίκτυο TikTok χαίρεται να «ανεβάζει» βίντεο με περιεχόμενο κατά του αμερικανού προέδρου. Η Κλόντια διαφωνεί με τις πολιτικές του εργοδότη της μητέρας της και, εξυπακούεται, εκφράζει την υποστήριξή της στο νεόκοπο κίνημα των μαύρων, το Black Lives Matter.

Μάλιστα θεωρεί τον εαυτό της «αριστερή tiktoker» και «ακτιβίστρια για την κοινωνική δικαιοσύνη», ενώ καταφέρεται και εναντίον συγκεκριμένων αστυνομικών που έχουν εμπλακεί σε περιστατικά βίας εις βάρος πολιτών, αλλά οι υποθέσεις τους έχουν σκαλώσει.

Ολα αυτά μέχρι χθες. Γιατί, θα αναρωτηθείτε, και δικαίως. Μήπως μεγάλωσε απότομα το παιδί και «έπηξε» το μυαλό; Οχι, φυσικά. Η εξήγηση είναι απλή. Κάθε πατέρας και κάθε μάνα ξέρουν ότι και η υπομονή έχει όρια. Ο έφηβος, βέβαια, αυτό δεν το ξέρει, ωστόσο αναγκάζεται κάποτε να το μάθει.

Ε, ναι! Επενέβησαν οι άνθρωποι, και της έκοψαν το μπίρι μπίρι στα σόσιαλ, επέβαλαν σιωπητήριο, έκοψαν τους λογαριασμούς. Καπούτ, μάινε λίμπε, και αουφίντερζεν.

Το κακό μαντάτο για τους χιλιάδες «οπαδούς» και «ακολούθους» της Κλόντια ήρθε μέσω Twitter, όπου η Κλόντια «ανέβασε» το ύστατο χαίρε στην επανάσταση που χάθηκε: «Οι γονείς μου με αναγκάζουν να διαγράψω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχω πλέον πλατφόρμα». Σίγουρα θα έκλαψε πολύς κόσμος, είτε είναι σε ηλικία ψηφοφόρου (πράγμα απίθανο) είτε όχι.

my parents are forcing me to delete social media so this is my last tweet. apparently, i don’t have a platform! it’s fake! love you all so much. keep fighting. ❤️

— CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) July 14, 2020