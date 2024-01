Εχουν τώρα και οι Ουκρανοί αμυντική «γραμμή Σουροβίκιν»

Σειρές από φρεσκοσκαμμένα χαρακώματα, τσιμεντένια «δόντια δράκου» και υπόγεια κέντρα διοίκησης κοσμούν μεγάλες εκτάσεις της ουκρανικής υπαίθρου.

Οι νέες οχυρώσεις έχουν ξεφυτρώσει κατά μήκος βασικών τμημάτων του ουκρανικού μετώπου που ξεπερνά τα 900 χιλιόμετρα, καθώς η αποτυχημένη –κατά γενική ομολογία– αντεπίθεση του Κιέβου μετατράπηκε σε αυτό που στρατιωτικοί αναλυτές περιγράφουν ως «ενεργή άμυνα».

Όπως ανέφερε δημοσίευμα της Telegraph, σε μια ένδειξη αλλαγής στρατηγικής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στα τέλη της περασμένης χρονιάς ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία «ενισχύει σημαντικά» τις οχυρώσεις της.

Ετσι, οι αμυντικές προετοιμασίες ενισχύθηκαν γύρω από τις πόλεις Λάιμαν και Αβντιίβκα στην επαρχία Ντονέτσκ, καθώς και γύρω από το Κουπιάνσκ στη γειτονική περιοχή του Χαρκόβου.

Οι Ουκρανοί κατασκεύασαν οχυρώσεις κατά μήκος των συνόρων της χώρας με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, μέχρι τα σύνορά της με τη δυτική σύμμαχό της, Πολωνία.

Οι νέες άμυνες μοιάζουν πολύ με τη λεγόμενη «γραμμή Σουροβίκιν», όπως σημείωσε η Telegraph, δηλαδή το σύστημα τριών επιπέδων με χαρακώματα, παγίδες αρμάτων μάχης και σημεία με ενισχυμένη παρουσία στρατευμάτων, που χρησιμοποίησε με επιτυχία η Ρωσία για να ανακόψει την αντεπίθεση της Ουκρανίας, εμπνεύσεως του για ένα διάστημα διοικητή των δυνάμεων της στρατηγού Σουροβίκιν.

Το Κίεβο μιμήθηκε την τακτική των Ρώσων με τα ναρκοπέδια που ταλαιπώρησαν τις εκπαιδευμένες από το ΝΑΤΟ ταξιαρχίες δυτικών αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων της Ουκρανίας.

Αλλά οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα, τονίζει η βρετανική εφημερίδα.

Η άμυνά τους απλά δεν μπορεί να είναι τόσο άκαμπτη κατά μήκος των γραμμών του μετώπου όσο οι ρωσικές οχυρώσεις που εκτείνονται από τη νότια Ζαπορίζια μέχρι το ανατολικό Ντονέτσκ, το κύριο επίκεντρο της αντεπίθεσης της Ουκρανίας.

Οι ισχυρότερες οχυρώσεις θα επιβράδυναν τα ρωσικά στρατεύματα, θα μείωναν τον αριθμό των ουκρανικών στρατευμάτων που απαιτούνται για την άμυνα και θα σήμαιναν λιγότερες απώλειες, παράλληλα όμως, θα μείωναν τις ικανότητες των Ουκρανών να ανακαταλάβουν τα κατεχόμενα εδάφη τους.

«Το ζήτημα για τους Ουκρανούς είναι ότι δεν θέλουν να μείνουν απλώς στατικοί», δήλωσε ο Εντουαρντ Αρνολντ, από τη δεξαμενή σκέψης Royal United Services Institute.

«Αν οι γραμμές μείνουν στατικές και δεν κινηθούν καθόλου, αυτό δεν είναι καλό από πολιτική άποψη», επισήμανε στην Telegraph.

Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται η έννοια της ενεργού άμυνας για τις ουκρανικές δυνάμεις: διατήρηση των αμυντικών γραμμών με παράλληλη διατήρηση της επιθετικής δράσης με την ελπίδα να βρεθούν αδύναμα σημεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρρευση των ρωσικών γραμμών.

Ηταν μια παρόμοια τακτική που οδήγησε στην αιφνιδιαστική αντεπίθεση τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία είδε το Κίεβο να απελευθερώνει εκτάσεις στην περιοχή του Χαρκόβου, από τον ρωσικό έλεγχο.

«Μία από τις αρχές της άμυνας είναι οι επιθετικές ενέργειες», πρόσθεσε ο Αρνολντ.

Ως εκ τούτου, οι οχυρώσεις θα γίνονται πιο ενισχυμένες στην ουκρανική ενδοχώρα, ενώ κοντύτερα στο μέτωπο θα παραμείνουν πιο «ευέλικτες», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο στόχος για το 2024 για την Ουκρανία φαίνεται να είναι να αναπληρώσει τις πληγωμένες από τις μάχες δυνάμεις της και να δημιουργήσει ξανά ένα σώμα με επιθετικές δυνατότητες ενόψει του 2025.

Η διατήρηση μιας ευέλικτης γραμμής άμυνας θα επιτρέψει στα στρατεύματα της Ουκρανίας να εκπαιδεύονται αλλά και να διαθέτουν ετοιμότητα σε περίπτωση που προκύψει η ευκαιρία για νέα επίθεση, σύμφωνα με τον Αρνολντ.

«Οι στατικές άμυνες είναι σπάνια καλή ιδέα για τους στρατούς, διότι κατά κάποιο τρόπο καθορίζουν την ικανότητα ελιγμών των αντιπάλων», πρόσθεσε.

Οι δεξιότητες και η φυσική κατάσταση των στρατιωτών μπορούν εύκολα να χειροτερέψουν εάν κάθονται στα χαρακώματα για πολύ καιρό, ειδικά κατά τον βαρύ χειμώνα της Ουκρανίας.

Βαθύτερα στα ουκρανικά εδάφη, οι Ουκρανοί κατασκευάζουν δίκτυα χαρακωμάτων και νέα ημιυπόγεια κέντρα διοίκησης. Οι οχυρώσεις απέχουν λιγότερο από ενάμισι χιλιόμετρο μεταξύ τους.

«Κάθε οχυρό μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του από κάθε κατεύθυνση”, δήλωσε ο Κλεμέντ Μολέν, συνιδρυτής της γαλλικής δεξαμενής σκέψης Atum Mundi. «Οι Ρώσοι θα πρέπει να τα καταλάβουν όλα για να προχωρήσουν».

Ukraine digs its “Zaluzhnyi line” as ‘active defence’ against impending Russian offensive, according to The Telegraph.

Ukraine has created about 1,000 kilometers of new fortifications along the front line.

These include trenches, concrete “dragon’s teeth” tank traps, and… pic.twitter.com/IAFzwFw9v8

— Yasmina (@yasminalombaert) January 22, 2024