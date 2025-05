Εβαλε πλώρη η πρώτη ελληνική Belharra F-601 «Κίμων»

Την Τετάρτη, 21 Μαΐου, ανήμερα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η πρώτη ελληνική FDI ((Frégate de Défense et d’Intervention, γνωστή και ως Belharra), F-601 «Κίμων», βγήκε στην ανοικτή θάλασσα, από τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων της Naval Group στη Λοριάν, για τις πρώτες εξαντλητικές δοκιμές (πλευστότητας, μηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων κ.α.).

[#Navgreek] ⚓​🇬🇷​ HS Kimon, first #FDI frigate for the @NavyGR, started her first sea trials on May 21st in Lorient, France.

The ship capitalized on the experience gained during the sea trials of Amiral Ronarc’h, the first of class for the @MarineNationale. pic.twitter.com/QEDA9ZAWwx

