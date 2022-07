Eurostat: Μόνο στην Ελλάδα αυξήθηκαν οι εμπορικές πτήσεις

Η Eυρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat) ανέφερε ότι τον Ιούνιο του 2022, οι εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, σημειώνοντας ότι «οι πτήσεις μειώθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από ένα», την Ελλάδα, όπου καταγράφηκε αύξηση 1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, πριν χτυπήσει τον πλανήτη κορονοϊός. Στο άλλο άκρο, οι πτήσεις σημείωσαν την μεγαλύτερη υποχώρηση στη Σλοβενία ​​(-40%).

