Eurostat: Αύξηση του πληθωρισμού στο 2,9% για την Ελλάδα

Στο 2,9% αυξήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων που δημοσιοποίησε την Τρίτη (02.12) η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat και αφορά τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο ο εναρμονισμένος δείκτης για την Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο 1,6%, ενώ τον Νοέμβριο του 2024 βρίσκονταν στο 3%.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο της ευρωζώνης ο εναρμονισμένος δείκτης, εμφάνισε οριακή άνοδο στο 2,2% από 2,1% που ήταν τον Οκτώβριο.

Οπως εκτιμά η Eurostat τον Νοέμβριο τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο του πληθωρισμού είχε ο τομέας των υπηρεσιών (3,5% τον Νοέμβριο από 3,4% τον Οκτώβριο), ενώ τον ακολουθούν τρόφιμα, ποτά και είδη καπνού (2,5% χωρίς μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερά σε σύγκριση με τον Οκτώβριο). Αντίθετα συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών, με πτώση 0,5% για τον Νοέμβριο από 0,9% που ήταν η υποχώρηση τον Οκτώβριο.

