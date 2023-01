Ερχεται το ρωσικό πλοίο με τους υπερηχητικούς πυραύλους

Ενα ρωσικό πολεμικό πλοίο, η φρεγάτα «Ναύαρχος Γκορσκόφ» με την οποία αχοληθήκαμε προσφάτως, οπλισμένο με τους υπερηχητικούς πυραύλους «Τσιρκόν», πλέει κοντά στη Βρετανία και ήδη παρακολουθείται από Βασιλικό Ναυτικό. Την είδηση έγραψε το Telegraph, σημειώνοντας ότι οι βρετανικές δυνάμεις εξήλθαν από το ναύσταθμο του Πλίμουθ για περιπολία το προηγούμενο Σάββατο.

Το ρωσικό πλοίο έπλευσε εκεί προερχόμενο από τη Βόρεια Θάλασσα και συνοδευόμενο από τάνκερ ανεφοδιασμού. Το παρακολουθούν από τη δέουσα απόσταση τόσο η βρετανική φρεγάτα «Portland» όσο και άλλες ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις. Ολα τα πολεμικά πλοία πλέουν σε διεθνή ύδατα.

Royal Navy warship @HMSPortland is tracking Russian guided missile frigate Admiral Gorshkov and accompanying tanker Kama as they sail in international waters close to the UK.

— Royal Navy (@RoyalNavy) January 11, 2023