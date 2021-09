Επική νίκη και πρόκριση στα προημιτελικά του US Open για τη Μαρία Σάκκαρη

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Αμερικανικού Οπεν, ένα από τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά του παγκόσμιου τένις (Γκραν Σλαμ) πανηγύρισε το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδας, αργά τη νύχτα ώρα Νέας Υόρκης) η Μαρία Σάκκαρη, η οποί ύστερα από έναν επικό αγώνα που κράτησε τρεισήμισι ώρες κέρδισε την Καναδή Μπιάνκα Αντρεέσκου.

Η ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν πτοήθηκε ούτε και όταν τα πράγματα πήγαιναν άσχημα απέναντι στην Αντρεέσκου, όταν δηλαδή βρέθηκε να χάνει 0-1 στα σετ –έχασε το πρώτο σετ με 6-7.

Με μια επική προσπάθεια, πήρε το δεύτερο σετ με 7-6 και δείχνοντας ψυχικό σθένος και φυσικές αντοχές επικράτησε στο τρίτο και καθοριστικό με 6-3.

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021