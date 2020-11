Επεσε ο πέλεκυς: H Warner Bros απέλυσε τον Τζόνι Ντεπ!

Ηταν μια απόφαση (μάλλον) ειλημμένη εδώ και μέρες. Λίγα 24ωρα μετά την ετυμηγορία βρετανικού δικαστηρίου για το δημοσίευμα της εφημερίδας Sun, η οποία τον Απρίλιο του 2018 χαρακτήριζε τον Τζόνι Ντεπ «wife beater», δηλαδή «άνδρα που χτυπά τη σύζυγό του» Αμπερ Χερντ, ο πέλεκυς έπεσε βαρύς για τον αμερικανό σταρ. Η Warner Bros επιβεβαίωσε την αποχώρηση του ηθοποιού από την τρίτη ταινία της σειράς «Fantastic Beasts» (Φανταστικά πλάσματα), ανακοινώνοντας ότι θα γίνει νέο κάστινγκ για τον ρόλο του. «Ευχαριστούμε τον Τζόνι για τη δουλειά του στις ταινίες έως τώρα», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Ο διάσημος ηθοποιός ενημέρωσε με τη σειρά του τους θαυμαστές του, μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, ότι η Warner Bros τού ζήτησε να αποσυρθεί από τo επόμενο κεφάλαιο του διάσημου κινηματογραφικού franchise της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και ο ίδιος δεν μπορούσε παρά να σεβαστεί αυτή την επιθυμία του στούντιο.

Στην ανακοίνωση του ο Ντεπ ανέφερε επίσης σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου: «Θα ήθελα να το πω αυτό. Η σουρεαλιστική απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου δεν θα αλλάξει τον αγώνα μου για να πω την αλήθεια και επιβεβαιώνω ότι σκοπεύω να ασκήσω έφεση. Είμαι αποφασισμένος και σκοπεύω να αποδείξω ότι οι ισχυρισμοί εναντίον μου είναι ψευδείς. Η ζωή και η καριέρα μου δεν θα καθοριστούν από αυτή τη χρονική στιγμή», έγραψε ο Ντεπ ως απάντηση στο δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι το περιεχόμενο του ρεπορτάζ της Sun ήταν «ουσιαστικά αληθές».

Ο Ντεπ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Fantastic Beasts and Where to Find Them» και δύο χρόνια αργότερα ενσάρκωσε ξανά τον χαρακτήρα του «Γκρίντελβαλντ» στο σίκουελ «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald». Η δεύτερη ταινία της σειράς, το 2018, υπήρξε μεγάλη απογοήτευση σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, καθώς απέφερε 564 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται για το μικρότερο ποσό για οποιαδήποτε ταινία αφορά τον «κόσμο» του Χάρι Πότερ.

Ο Ντεπ επρόκειτο να παίξει τον ίδιο ρόλο και στην τρίτη ταινία της σειράς. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση εξαιτίας της πανδημίας, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσο είχαν γυριστεί σκηνές με τη συμμετοχή του.

Η Warner Bros ανέφερε ότι ο αμερικανός σταρ θα αντικατασταθεί από άλλον ηθοποιό, προσθέτοντας ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το καλοκαίρι του 2022.