Επεισόδια και ξύλο σε πορεία οπαδών του Τραμπ στην Ουάσιγκτον

Εκρυθμη ήταν το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Ανατολικής Αμερικής) η κατάσταση στην Ουάσιγκτον με τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ να διαδηλώνουν και να συγκρούονται με το κίνημα Αntifa, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί για όλα τα δεινά των τελευταίων μηνών, ακόμη και για το ότι έχει εισβάλει και στον Τύπο και διαμορφώνει αντι-προεδρικές συνειδήσεις.

Ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας και οι οπαδοί του αρνούνται να αποδεχθούν την ήττα στις εκλογές της 3ης Νοέμβρη από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν και συνεχίζουν να απειλούν θεούς και δαίμονες, τη στιγμή που η πολιτικοκοινωνική πόλωση στις ΗΠΑ είναι πιο επικίνδυνη από ποτέ.

Τα επεισόδια ήταν εκτεταμένα και υπήρξαν δεκάδες τραυματισμοί εκατέρωθεν, μέχρι η Αστυνομία να καταφέρει να επιβάλει την τάξη…

Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί αναλυτές που θεωρούν ότι όσο περνούν οι μέρες και φτάνουμε στα τέλη του Γενάρη, οπότε και θα αναλάβει την εξουσία ο νεοεκλεγείς Τζο Μπάιντεν, οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο πόλων θα εντείνονται. Εκφράζονται φόβοι για επικίνδυνες καταστάσεις που θα παραπέμπουν σε μαύρες σελίδες του παρελθόντος της αμερικανικής Ιστορίας.

Την ώρα της διαδήλωσης, ο Τραμπ, από το προσφιλές του «βήμα», το twitter, έβαλε κατά του κινήματος antifa και γενικότερα των αντιφρονούντων με την πλατφόρμα μάλιστα να του «τιμωρεί» ορισμένες από τις αναρτήσεις που έκαναν λόγο για νοθεία στις εκλογές.

ANTIFA SCUM ran for the hills today when they tried attacking the people at the Trump Rally, because those people aggressively fought back. Antifa waited until tonight, when 99% were gone, to attack innocent #MAGA People. DC Police, get going — do your job and don’t hold back!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020