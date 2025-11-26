Ενοχοι άλλοι 14 για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – ανάμεσά τους και γνωστός ηθοποιός

Ενοχοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας και οι 14 κατηγορούμενοι (στην πλειονότητά τους από την Κρήτη) σε μία ακομη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το δικαστήριο επέβαλε στους καταδικασθέντες ποινές φυλάκισης από 10 έως 18 μήνες, όλες ωστόσο με τριετή αναστολή.

Εξι από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους (στην πλειονότητά τους από την Κρήτη) δικάζονταν για το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο για τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι για συνέργεια στην απάτη.

Σύμφωνα με την δικογραφία, η υπόθεση έχει χρόνο τέλεσης το 2020 και τα ποσά επιδοτήσεων κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ τα οποία αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων, που δήλωναν ότι ενοικίαζαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε καλή γεωργική κατάσταση.

Στο εδώλιο βρέθηκαν δύο κατηγορούμενοι –εκ των οποίων ο ένας είναι γνωστός ηθοποιός– ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.

Στην απολογία του, ο αγρότης-ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι αναζητούσε εκτάσεις για να κατασκευάσει πρότυπο κέντρο αγροτουρισμού. Ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επιστροφής των χρημάτων.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας της Εδρας, εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης, ζήτησε την ενοχή και των 14 κατηγορουμένων, και μόνο για τον ηθοποιό να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, επειδή επέστρεψε τα χρήματα.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στη δημοσιότητα κάποιους μήνες, εκκρεμούν στα ακροατήρια αρκετές υποθέσεις. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι», ανέφερε ο εισαγγελέας Μουζάκης και πρόσθεσε:

«Η δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διενήργησε έλεγχο μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων του. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν τον έλεγχο. Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις».

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ανέλυσε τα στοιχεία της δικογραφίας για κάθε έναν εκ των κατηγορουμένων.

Ενδεικτικά, όπως είπε, η πρώτη κατηγορούμενη δήλωσε εκτάσεις στην Ροδόπη με μηνιαίο μίσθωμα 30 ευρώ. Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους, με συνολικά μίσθωμα 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων.

Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους.

«Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή», επεσήμανε.

