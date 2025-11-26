Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: Η Φεράρι ήταν του άνδρα μου – δεν έχω δικαίωμα να την οδηγώ;

Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης η Καλλιόπη (Πόπη) Σεμερτζίδου, γνωστή από τίτλους στα media και ως η «αγρότισσα με τη Φεράρι».

Κατά την κατάθεσή της στην Επιτροπή, η κυρία Σεμερτζίδου επέμεινε ότι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότισσα, ενώ απαντώντας για τα πολυτελή ΙΧ (Ferrari, Porsche) που εμφανίζεται να οδηγεί –και την προέλευση των χρημάτων που απαιτήθηκαν για την αγορά τους– υποστήριξε ότι ανήκουν στο σύντροφό της, Χρήστο Μαγειρία.

Συγκεκριμένα στην απάντησή της στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, είπε ότι η Ferrari αποκτήθηκε προ 20ετίας, το 2004 και η Porsche το 2016.

«Επρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου;», διερωτήθηκε η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, για να προσθέσει σχετικά με την ιδιαίτερη προτίμηση που φαίνεται ότι έδειχνε το ζευγάρι στα supercars:

«Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα, σε άλλους τα σπίτια, σε άλλους οι πισίνες».

Οσο για το εξόχως επιβαρυντικό πόρισμα της Αρχής Βουρλιώτη (Aρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) όπου μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για μεθοδευμένο σχέδιο, αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι αγροτικές επιδοτήσεις να γίνονται μετρητά, η κυρία Σεμερτζίδου αρκέστηκε να επαναλάβει ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι… διαφωνεί με το πόρισμα της Αρχής.

Στην αρχή της κατάθεσής της η Πόπη Σεμερτζίδου γνωστοποίησε τα ποσά που έλαβε ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς βέβαια να μένει απαρατήρητος ο τριπλασιασμός τους από το 2023 και μετά:

2019, 3.450 ευρώ

2020, 4.052 ευρώ

2021, 8.684 ευρώ

2022, 14.127 ευρώ

2023, 50.965 ευρώ

2024, 54.829 ευρώ

Στη συνέχεια της κατάθεσής της η μάρτυρας έγινε ολίγον τι πιο γλαφυρή ισχυριζόμενη ότι «μάλλον είχε πιάσει το Τζόκερ» ο σύντροφός της, αλλά δεν θυμάται… Ούτε πότε, ούτε πότε, ούτε πώς…

Ετσι μετά τον περιβόητο «Χασάπη», Ανδρέα Στρατάκη, που κατέθεσε στην Εξεταστική ότι η κόρη του έχει κερδίσει τρεις (!) φορές το λαχείο, τη σκυτάλη των απίθανων αυτών ισχυρισμών ενώπιον της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, πήρε η κυρία Πόπη Σεμερτζίδου που είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη:

«Μάλλον κερδίσαμε το Τζόκερ αλλά δεν θυμάμαι πότε. Επειδή δεν το κέρδισα εγώ, αλλά ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι τι και πώς. Δεν με ενδιαφέρουν και πολύ τα χρήματα…».

«Είπατε ότι κερδίσατε το Τζόκερ και δεν θυμάστε πότε; Εγώ θα το θυμόμουν όπως τα γενέθλιά μου…», παρτήρησε απορημένη η κυρία Αποστολάκη και στη συνέχεια ετέθη πρόταση να προσκομιστεί η απόδειξη είσπραξης των κερδών (αν και λίγη σημασία έχει, καθώς ως γνωστόν τα αποδεικτικά κερδών στα τυχερά παίγνια περνούν από χέρι σε χέρι, με το αζημίωτο φυσικά).

Η κυρία Σεμερτζίδου υποτήριξε ακόμη πως δέχεται απειλές, χωρίς να διευκρινίσει από ποιον.

«Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν e-mail. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω;» είπε και επέμεινε:

«Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι. Τρεισήμισι μήνες τώρα βλέπω το πρόσωπο μου σε κάθε ΜΜΕ. Με κατηγορούν για τα πάντα. Χωρίς αποδείξεις. Χωρίς να είμαι καταδικασμένη. Καταρρέουμε και οικονομικά και ψυχολογικά».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News