Εννέα χώρες περιμένουν στην πόρτα της ΕΕ

Περιμένοντας εδώ και χρόνια έξω από την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πολλοί ηγέτες χωρών των δυτικών Βαλκανίων δεν έκρυψαν την πικρία τους για την πιθανή χορήγηση του καθεστώτος του υποψήφιου για ένταξη στη ΕΕ κράτους στην Ουκρανία και την Μολδαβία, για την οποία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε αισιόδοξος την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των «27», οι οποίοι και θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις.

Ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε στη σχετική δήλωσή του: «Είναι μία αποφασιστική στιγμή για την ΕΕ. Είναι επίσης μία γεωπολιτική επιλογή που θα κάνουμε σήμερα και είμαι πεπεισμένος ότι θα χορηγήσουμε το καθεστώς υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ουκρανία και την Μολδαβία και θα εκφράσουμε μία ξεκάθαρη και ισχυρή ευρωπαϊκή προοπτική για την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία».

Η Γερμανία είναι ο θερμότερος υποστηρικτής των δυτικών Βαλκανίων. «Οι πολίτες τους περιμένουν εδώ και 20 χρόνια την δυνατότητα να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι πολύ σημαντικό η υπόσχεση αυτή να γίνει αξιόπιστη», ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς.

Η Βόρεια Μακεδονία είναι υποψήφια για ένταξη από το 2005, το Μαυροβούνιο από το 2010, η Σερβία από το 2012 και η Αλβανία από το 2014. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από πέντε χώρες μέλη της ΕΕ, δεν είναι ακόμη παρά «εν δυνάμει» υποψήφιες χώρες.

Ο αλβανός πρωθυπουργός Eντι Ράμα προειδοποίησε πάντως το Κίεβο να μην τρέφει αυταπάτες, ακριβώς επειδή οι παραπάνω χρονολογίες δείχνουν ότι η διαδικασία θα είναι μακρά. Οπως επισήμανε η Βόρεια Μακεδονία περιμένει μπροστά στην πύλη της ΕΕ εδώ και 17 χρόνια και η Αλβανία 8 χρόνια.

Ο ίδιος δεν έκρυψε την οργή του απέναντι στη Σόφια και τις Βρυξέλλες. «Ακόμα περιμένοντας τον Γκοντό; Oχι, έχουμε συνηθίσει σε αυτή την παρωδία και δεσμευόμαστε περισσότερο από ποτέ να προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό των χωρών μας και της περιοχής μας με ακλόνητο ευρωπαϊκό πνεύμα», ανέφερε ο Ράμα σε μήνυμά του, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφία του ίδιου με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι.

Ο αλβανός πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «είναι μια νέα μέρα στην Ευρώπη αλλά όχι στη Βουλγαρία! Τι ντροπή για την Ευρώπη αυτή η βουλγαρική υπόθεση! Εν μέσω ενός πολύ θερμού πολέμου στην αυλή της Ευρώπης, μια χώρα του ΝΑΤΟ απάγει δύο άλλες χώρες του ΝΑΤΟ υπό το βλέμμα 26 χωρών της ΕΕ που μένουν ακίνητες σε μια τρομακτική επίδειξη ανικανότητας!».

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλγαρία προβάλλει βέτο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. Αντίστοιχα, η Σόφια μπλοκάρει και τις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία, η υποψηφιότητα της οποίας συνδέεται με την υποψηφιότητα της Βόρειας Μακεδονίας.

Η πτώση της κυβέρνησης του Κίριλ Πετκόφ , που ανατράπηκε την Τετάρτη το βράδυ με πρόταση μομφής, δεν βοηθά στην διευθέτηση του θέματος.

Still waiting for Godot? No, we are used to this charade and we are more then ever committed to push forward our countries and our region modernization with unwavering European spirit🇦🇱🤝🇲🇰 pic.twitter.com/bmxXK8WXbc

