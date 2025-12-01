Εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί μικροδορυφόροι – Μητσοτάκης: «Εδώ κάτι αλλάζει»

Με ένα νέο βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την εκτόξευση των πρώτων ελληνικών μικροδορυφόρων του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, οι οποίοι τέθηκαν σε τροχιά την Παρασκευή, σηματοδοτώντας την είσοδο της Ελλάδας στη δορυφορική εποχή.

Στο βίντεο, υπενθυμίζει την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της ICEYE στις 5 Αυγούστου 2025, όπου είδε από κοντά τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους λίγο πριν την προγραμματισμένη εκτόξευσή τους.

«Τρεις μήνες μετά. 28.11.2025. Ηξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει», αναφέρεται στο βίντεο.

Η απόκτηση ελληνικών μικροδορυφόρων αποτελεί πλέον πραγματικότητα από τις 28 Νοεμβρίου, με την επιτυχή εκτόξευση από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) της Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια. Οι δορυφόροι βρίσκονται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή επιχειρησιακών δυνατοτήτων για τη χώρα.

Το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προωθώντας μεταξύ άλλων και τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δύο επιχειρησιακοί δορυφόροι ραντάρ Synthetic Aperture Radar (SAR), με τις ονομασίες ICEYE SAR-1 και SAR-2, παρέχουν ήδη δεδομένα υψηλής ακρίβειας στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Οι δορυφόροι SAR προσφέρουν διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά και μπορούν να συλλέγουν δεδομένα παρατήρησης της Γης ημέρα και νύχτα, ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι ή νεφοκάλυψη.

Τα δεδομένα αυτά είναι πολύτιμα τόσο για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και για αποστολές Πολιτικής Προστασίας, όπως η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η κατάσβεση πυρκαγιών και η παρακολούθηση περιβαλλοντικών μεταβολών.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας ανέφεραν ότι είχαν προηγηθεί συσκέψεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος από τις Ενοπλες Δυνάμεις, καθώς και για τη συνεργασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Παράλληλα, συζητείται με υψηλή προτεραιότητα και το επόμενο βήμα: ο επικοινωνιακός δορυφόρος των Ενόπλων Δυνάμεων, πρόταση που έχει ήδη υποβληθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Οπως υπογράμμιζαν στρατιωτικές πηγές, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις περνούν σε μια νέα εποχή, ενσωματώνοντας –βάσει της «Ατζέντας 2030»– προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες στο νέο αμυντικό δόγμα, με την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων να αποτελεί κρίσιμο άξονα της επιχειρησιακής μετεξέλιξης της χώρας.

