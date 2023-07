Εφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Τόνι Μπένετ

Χορτασμένος από ζωή και καλλιτεχνικές επιτυχίες, λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 97 χρόνια ζωής, ο Τόνι Μπένετ έφυγε από τη ζωή.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, που γεννήθηκε με το όνομα Αντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο, έπειτα από μια εμβληματική καριέρα πολλών δεκαετιών, άφησε την Παρασκευή την τελευταία του πνοή. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του, ωστόσο είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ το 2016.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη στις 3 Αυγούστου 1926, ο Μπένετ κυκλοφόρησε περισσότερα από 70 άλμπουμ, κατακτώντας 19 βραβεία Γκράμι. Παράλληλα, είχε κερδίσει τον σεβασμό και τον θαυμασμό, τόσο του μουσικού κοινού παγκοσμίως όσο και ολόκληρης της μουσικής βιομηχανίας.

Σχετικά με τις επιλογές τους στη μουσική, o Μπένετ συνόψισε την καλλιτεχνική του στάση σε μια συνέντευξη του 2010: «Δεν παραμένω μοντέρνος για χάρη των μεγάλων δισκογραφικών εταιρειών, δεν ακολουθώ τη μόδα. Δεν τραγουδώ ποτέ ένα κακογραμμένο τραγούδι. Τις δεκαετίες 1920 και 1930 υπήρξε μια αναγέννηση στη μουσική, που είναι κατ’ εμέ ανάλογη της καλλιτεχνικής Αναγέννησης. Ο Κόουλ Πόρτερ, ο Τζόνι Μέρσερ και πολλοί άλλοι δημιούργησαν τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφεί. Αυτά είναι τα κλασικά και, επιτέλους, δεν αντιμετωπίζονται πια ως ελαφρά μουσική. Αυτή είναι κλασική μουσική».

Στην 70χρονη καριέρα του ο Τόνι Μπένετ έχει ερμηνεύσει και διασκευάσει μερικές από τις μεγαλύτερες τζαζ και ποπ επιτυχίες όπως το «I’ve Got You Under My Skin», το «I Left My Heart in San Francisco» (από τα τραγούδια σήμα-κατατεθέν του), το «Fly Me to the Moon», το «The Very Thought of You» και πολλά άλλα.

Η πιο επιτυχημένη περίοδός του ήταν η δεκαετία του 1950, όταν και γνώρισε μεγάλη επιτυχία με singles όπως τα «Because of you» (το πρώτο του Νο 1 από το 1951), «Cold Cold Heart», «Rags to Riches» και «Stranger In Paradise».

Hταν ο τελευταίος πολύ μεγάλος μιας φουρνιάς τραγουδιστών που υπηρέτησαν το κλασικό αμερικανικό τραγούδι στα χρόνια μετά τον πόλεμο, αλλά και από τους λίγους που «άντεξαν» στο σαρωτικό πέρασμα του rock’n’roll, παραμένοντας στις επάλξεις για περισσότερο από έξι δεκαετίες.

Στο παρακάτω βίντεο, ο Μπένετ ερμηνεύει το πολυδιασκευασμένο «Body and Soul» μαζί με την Εϊμι Γουάινχαουζ

